Сьогодні відзначаються іменини 5 чоловічих і 2 жіночих імен.

Іменини - це день єдності людини і його тезки-святого, на честь якого отримала ім'я людина. У день іменин люди шанують святих з певними іменами, які позначені в церковному календарі святців. З цього календаря батьки вибирають ім'я для дитини. Щоб новонароджений отримав заступництво небес, його потрібно назвати одним з імен святих, яких шанує церква в день народження малюка. Тоді святий тезка буде захищати дитину від бід і неприємностей.

Чоловічі іменини 7 січня

Григорій: утворено від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Ілля: форма давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог-Яхве".

Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Жіночі іменини 7 січня

Христина: жіноча форма імені Христиан, що походить від латинського імені Christianus - "християнка".

Марія: утворено від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

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Автор: Катерина Пулатова