Іменини - це день єдності людини і його тезки-святого, на честь якого отримала ім'я людина. У день іменин люди шанують святих з певними іменами, які позначені в церковному календарі святців. З цього календаря батьки вибирають ім'я для дитини. Щоб новонароджений отримав заступництво небес, його потрібно назвати одним з імен святих, яких шанує церква в день народження малюка. Тоді святий тезка буде захищати дитину від бід і неприємностей.
Чоловічі іменини 7 січня
Григорій: утворено від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".
Ілля: форма давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог-Яхве".
Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".
Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Жіночі іменини 7 січня
Христина: жіноча форма імені Христиан, що походить від латинського імені Christianus - "християнка".
Марія: утворено від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".
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