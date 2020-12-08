Сьогодні відзначаються Дні ангела 16 чоловічих і 1 жіночого імені.

Церква відзначає іменини як особливий день, коли у людини створюється зв'язок зі своїм тезкою-святим. Згідно з давньою традицією кожен день церквою шануються святі з певними іменами, а названі їхніми іменами люди відзначають День ангела. Батьки називають новонародженого ім'ям зі списку церковних іменин за день, коли народився малюк. Так у дитини з'явиться Ангел-хранитель, який буде супроводжувати її по життю.

Чоловічі іменини 8 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс- "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Андрій: від давньогрецького імені Андреас - "чоловік", "мужній", "відважний".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".

Віктор: від латинського слова victor - "переможець".

Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Іларіон: форма давньогрецького імені Хіларіон, що походить від хіларос - "радісний".

Клим: коротка форма імені Климент, від римського родового імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".

Кузьма: походить від грецького імені Космас - "Коваль".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "молодший".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Семен: утворено від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Серафим: походить від пізньолатинського імені Seraphinus, від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".

Ярослав: від давньоруських слів яръ- "затятий, буйний, сильний, потужний" і слова "слава".

Жіночі іменини 8 грудня

Магдалина: походить від імені євангельської Марії Магдалини - "з Магдали", від івритського слова magadella - "завиває волосся".

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Автор: Катерина Пулатова