Церква відзначає іменини як особливий день, коли у людини створюється зв'язок зі своїм тезкою-святим. Згідно з давньою традицією кожен день церквою шануються святі з певними іменами, а названі їхніми іменами люди відзначають День ангела. Батьки називають новонародженого ім'ям зі списку церковних іменин за день, коли народився малюк. Так у дитини з'явиться Ангел-хранитель, який буде супроводжувати її по життю.
Чоловічі іменини 8 грудня
Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс- "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".
Андрій: від давньогрецького імені Андреас - "чоловік", "мужній", "відважний".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".
Віктор: від латинського слова victor - "переможець".
Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Іларіон: форма давньогрецького імені Хіларіон, що походить від хіларос - "радісний".
Клим: коротка форма імені Климент, від римського родового імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".
Кузьма: походить від грецького імені Космас - "Коваль".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "молодший".
Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Семен: утворено від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".
Серафим: походить від пізньолатинського імені Seraphinus, від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".
Ярослав: від давньоруських слів яръ- "затятий, буйний, сильний, потужний" і слова "слава".
Жіночі іменини 8 грудня
Магдалина: походить від імені євангельської Марії Магдалини - "з Магдали", від івритського слова magadella - "завиває волосся".
Читайте також інші новини:
- Вихідні на Новий рік у 2021 році: скільки відпочиватимуть українці у січні
- Церковні свята в грудні: православний календар на цей місяць
- Новорічний настрій 2021 своїми руками: ідеї самостійно виготовлених святкових прикрас
- 8 грудня 2020-яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram