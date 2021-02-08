Сьогодні православна церква святкує 11 чоловічих і 1 жіночі іменини.

Іменини - це день пам'яті мученика або святого, ім'я якого носить християнин. Святкувати іменини прийнято в той день шанування святого, який найближче до дати народження. Зі списку церковних святців батьки можуть вибрати ім'я для дитини. Так у неї з'явиться свій ангел-хранитель і небесний захист. Святий спостерігає за своїм земним тезкою з неба і оберігає його від нещасть.

Чоловічі іменини 8 лютого

Аркадій: форма давньогрецького імені Аркадіос - "аркадець", "житель Аркадії", а також "щасливий", "блаженний", від грецького слова "аркадос" - "пастух".

Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "сильна людина Бога", "Божий воїн".

Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "улюблений".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Йосип: утворено від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Клим: коротка форма імені Климент, яке походить від римського родового імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Семен: походить від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Федір, Теодор: сучасні форми грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Жіночі іменини 8 лютого

Марія: від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

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Автор: Катерина Пулатова