Сьогодні свої іменини святкують 9 чоловічих і 4 жіночих імені.

У день іменин церква шанує святих і великомучеників, а їх тезки відзначають свій День ангела. Вважається, що в цей день людина встановлює особливий зв'язок зі своїм однойменним святих і може звернутися до нього з молитвою про благополуччя. Батьки дають новонародженому ім'я зі списку церковних іменин. Хлопчик чи дівчинка отримує ім'я одного зі святих, яких вшановує церква в день народження малюка. Це вважається хорошою прикметою - так дитина отримає свого Ангела-хранителя.

Чоловічі іменини 8 січня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Василь: походить від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Григорій: утворено від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Читайте також8 січня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робитиДмитро: форма давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".

Єфим: варіант давньогрецького імені Еутюміос, від слова еутюмос - "доброзичливий", "прихильний", "віщує добро".

Костянтин: утворено від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Леонід: форма давньогрецького імені Леонідас - "подібний леву", "нащадок лева", "син лева".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Жіночі іменини 8 січня

Августина: жіноча форма імені Августин, від римського імператорського титулу augustus - "величний", "найбільший".

Агрипина: жіночий варіант імені Агриппин, що походить від давньогрецьких слів агріос - "дикий" і хіппос - "кінь".

Анфіса: утворено від давньогрецького імені Антуса, від слова антос - "квітка".

Марія: походить від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова