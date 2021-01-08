У день іменин церква шанує святих і великомучеників, а їх тезки відзначають свій День ангела. Вважається, що в цей день людина встановлює особливий зв'язок зі своїм однойменним святих і може звернутися до нього з молитвою про благополуччя. Батьки дають новонародженому ім'я зі списку церковних іменин. Хлопчик чи дівчинка отримує ім'я одного зі святих, яких вшановує церква в день народження малюка. Це вважається хорошою прикметою - так дитина отримає свого Ангела-хранителя.
Чоловічі іменини 8 січня
Олександр: від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".
Василь: походить від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".
Григорій: утворено від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".
Читайте також8 січня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робитиДмитро: форма давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".
Єфим: варіант давньогрецького імені Еутюміос, від слова еутюмос - "доброзичливий", "прихильний", "віщує добро".
Костянтин: утворено від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".
Леонід: форма давньогрецького імені Леонідас - "подібний леву", "нащадок лева", "син лева".
Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Жіночі іменини 8 січня
Августина: жіноча форма імені Августин, від римського імператорського титулу augustus - "величний", "найбільший".
Агрипина: жіночий варіант імені Агриппин, що походить від давньогрецьких слів агріос - "дикий" і хіппос - "кінь".
Анфіса: утворено від давньогрецького імені Антуса, від слова антос - "квітка".
Марія: походить від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".
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