Іменини-це духовний день народження, коли людина встановлює особливий зв'язок зі Святим, чиє ім'я він отримав при народженні. Відзначати День ангела прийнято раз на рік - в той день вшанування свого святого, який найближче до Дня народження. Також батьки можуть назвати дитину ім'ям одного зі святих, чиїх пам'яті присвячений день народження малюка.
Чоловічі іменини 9 грудня
Афанасій: форма давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос- "Безсмертний".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".
Георгій: походить від давньогрецького імені Георгіос - "землероб", "обробляє землю".
Данило: утворено від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Єгор: російський варіант давньогрецького імені Георгій- "землероб", "обробляє землю".
Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ілля: від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Інокентій: від латинського innocens - "невинний, нешкідливий".
Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Назар: форма латинського імені Nazarius - "назарянин", "той, хто родом з Назарету", в перекладі з івриту - "посвятив себе Господу".
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Тихон: у перекладі з грецької мови - "доля", "випадок", від імені давньогрецької богині удачі Тюхе.
Юліан: походить від давньогрецького іулос - "пухнастий, кучерявий" в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".
Яків: утворено від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
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