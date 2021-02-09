Іменини - це день церковного шанування святого, ім'я якого носить людина. Батьки можуть назвати дитину церковним ім'ям або дати ім'я святого при хрещенні. Зі списку іменин в день народження малюка вибирають ім'я для хлопчика або дівчинки. Вважається, що святий, на честь якого назвали християнина, оберігає свого тезку від бід і супроводжує його по життю.
Чоловічі іменини 9 лютого
Дмитро: походить від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан- "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
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