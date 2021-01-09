Іменинами називають день пам'яті святого, ім'я якого було дано при народженні віруючій людині. Кожен день православна церква вшановує святих з певними іменами, а їх тезки святкують День ангела. Під час іменин люди звертаються до своїх покровителів з молитвою про благополуччя і здоров'я. Календар іменин підкаже вам, кого слід привітати сьогодні з іменинами і яке ім'я дати дитині, щоб святий оберігав її по життю.
Чоловічі іменини 9 січня
Лука: від латинського слова lux - "світло".
Степан: походить від давньогрецького імені Стефанос - "вінець", "вінок", "корона".
Тихон: у перекладі з грецької мови - "доля", "випадок", походить від імені давньогрецької богині удачі Тюхе.
Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Жіночі іменини 9 січня
Антоніна: від грецького слова антао - "вступає в бій", "змагається в силі", "противниця", "протистоїть", "гідна похвали", або від слова антос - "квітка".
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