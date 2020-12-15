У християнстві прийнято відзначати іменини як день пам'яті свого святого.

Іменини - це християнська традиція, день пам'яті святого, чиє ім'я було дано людині при хрещенні. З давніх-давен в народі було заведено називати дітей відповідно до церковного календаря, в якому вказані святці, тобто дні шанування канонізованих святих. Дитина отримувала ім'я того святого, якого шанували в день її народження. Вважалося, що таким чином новонароджений знаходив свого Ангела-хранителя, який супроводжував його по життю і оберігав від нещасть. У день іменин прийнято звертатися з молитвою або проханням за здоров'я до свого однойменного святого.

Всі дні іменин в січні 2021 року

1 січня - Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

2 січня - Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

3 січня - Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.

4 січня - Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.

5 січня - Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.

6 січня - Ахмед, Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія.

8 січня - Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипина, Анфіса, Марія.

9 січня - Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна.

10 січня - Олександр, Аркадій, Юхим, Гнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата.

11 січня - Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипина, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрона, Наталя.

12 січня - Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія.

13 січня - Михайло, Петро, Меланія.

14 Січня - Олександр, Богдан, ВАСИЛЬ, В'ячеслав, Григорій, Єремій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.

Читайте такожВихідні на Новий рік у 2021 році: скільки відпочиватимуть українці у січні15 Січня - Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.

16 січня - Гордій, Аріна, Ірина.

17 січня - Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Філіп, Ераст, Яків.

18 січня - Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна.

19 січня - Іван, Ян.

20 січня - Опанас, Василь, Іван, Ян.

21 січня - Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка.

22 січня - Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.

23 січня - Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія.

24 січня - Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.

25 січня - Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна.

26 січня - Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.

27 січня - Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.

28 січня - Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Олена, Ілона.

29 січня - Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леонілла, Неоніла.

30 січня - Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.

31 Січня - Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.

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Автор: Катерина Пулатова