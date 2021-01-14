Звичай занурюватися в ополонку на Водохреща походить з 19 століття.

В Україні щорічно 19 січня святкують Хрещення Господнє. Головною традицією цього дня є купання в ополонці в природній водоймі - озері або річці. Цей звичай вперше виник на початку 19 століття, а популярність набув у 80-их роках 20 століття. Деякі люди вірять, що водохресні купання "змивають" гріхи з людини і дарують їй очищення. Інші купаються для загартування і оздоровлення. Вважається, що вода в цей день має цілющу силу і дарує здоров'я на весь рік. Однак при зануренні в ополонку важливо дотримуватися деяких правил, інакше можна застудитися або навіть серйозно захворіти.

Як правильно занурюватися в ополонку

До водохресного купання потрібно готуватися заздалегідь, особливо якщо ви новачок і ніколи раніше не занурювалися.

За два тижні до купань потрібно підготувати організм: обтиратися холодною водою, приймати гарячий душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на короткий час (не більше 5 хвилин).

Новачкам не слід купатися при температурі нижче -5 градусів.

Не варто проводити Водохресні купання в диких і непідготовлених місцях. Вибирайте людну і обладнану ополонку з присутністю рятувальників. 19 січня у багатьох містах готують ополонку у формі хреста, облаштовуються безпечні підходи до неї, чергують поліцейські, рятувальники та медслужба.

За годину до пірнання потрібно поїсти. У день купань категорично заборонено вживання алкоголю.

Перед зануренням потрібно провести невелику розминку або пробігтися на місці.

До води необхідно підходити в зручному, неслизькому взутті, наприклад, в гумових капцях.

Жінкам рекомендується окунатися в сорочці.

Купання в ополонці: покрокова інструкція

Перед зануренням зробіть розминку. Швидко зніміть з себе одяг і поступово спускайтеся в воду. Категорично заборонено стрибати вниз голою і занурюватися у воду, оскільки це може привести до шоку від холоду. Новачкові можна пробути у воді не більше 10 секунд. Досвідчені нирці можуть залишитися у воді не більше ніж на 30 секунд. Вийшовши з води, трохи пробіжіться, насухо витріться і відразу ж одягайтеся. Після завершення процедури випийте гарячий чай.

Кому не можна купатися на Водохреще

Купання в ополонці протипоказано при наявності наступних хвороб:

запальні захворювання носоглотки, придаткових порожнин носа, отити;

недавні захворювання легенів, перенесена пневмонія, астма;

всі захворювання серцево-судинної системи;

цукровий діабет;

епілепсія, травми голови і спини, склероз судин, енцефаліт;

захворювання сечостатевої системи;

шкірно-венеричні захворювання.

Також категорично заборонено купатися вагітним жінкам і дітям до 7 років. Не рекомендується занурюватися літнім людям, оскільки це великий стрес для організму.

Водохресні купання: думка церкви і лікарів

Попри те, що водохресні купання пов'язують з церковною традицією наслідування Хрещення Господнього, деякі представники церкви скептично ставляться до цього звичаю. Багато священників називають купання язичницьким і антихристиянським обрядом і заявляють, що церква ніколи не мала традиції занурюватися в ополонку на Водохреще.

Є також і священники, які лояльно ставляться до купань, хоч і визнають, що ця традиція не має відношення до церкви: "якщо є здоров'я і бажання на славу Бога зануритися в крижану воду - будь ласка. Але за умови, що спочатку ви виконаєте релігійний обов'язок: відвідаєте храм, сповідуєтеся, причаститеся". Церква також просить бажаючих дотримуватися правил безпеки при зануренні і не купатися при проблемах зі здоров'ям.

Лікарі також попереджають про ряд небезпек, що загрожують купальникам в крижаній воді. Різке пірнання в крижану воду може викликати судоми, спазми, аритмію і навіть зупинку серця. Категорично не рекомендується занурюватися в ополонку людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Також лікарі попереджають про ризик розвитку імпотенції, безпліддя, ниркової недостатності, циститу та інших хвороб при зануренні. Особливу небезпеку водохресні купання представляють для дітей.

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Автор: Катерина Пулатова