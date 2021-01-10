Щорічно в кінці січня в Україні відзначають Хрещення Господнє.

Хрещення Господнє відзначається 19 січня і завершує цикл зимових різдвяних свят. Це церковне свято має безліч цікавих традицій і звичаїв святкування в Україні.

Історія свята

Свято Хрещення належить до циклу двунадесятих свят, які відносяться до життя і діяннями Христа і Богородиці. До таких свят також належать, наприклад, Різдво Христове і Вознесіння Господнє.

Хрещення - це одна з найважливіших подій в житті Ісуса Христа. Ісус пройшов таїнство хрещення в річці Йордан в 30-річному віці. Цей обряд проводився Іоаном Предтечею, якого також називають Хрестителем. Хоча Ісус був безгрішним, він вирішив хреститися, щоб не ставити себе вище інших праведників. Під час Хрещення Господнього на землю з'явився Святий Дух і назвав Христа Сином Божим.

Традиції і звичаї Хрещення

За день до Хрещення 18 січня люди відзначали Водохресний святвечір. Цього дня сім'я збиралася за столом. У цей день дотримувався піст, і вечеря на столі повинна бути пісною і безалкогольною. У день Водохрещі люди відвідують церковну службу.

Найвідоміші традиції цього свята пов'язані з водохресними купаннями. Купатися в ополонці 19 січня прийнято тільки в Україні, Росії та кількох інших країнах. Для цього воду з ополонки святять, після чого вона, за деякими віруваннями, набуває лікувальних та чудодійних властивостей. За церковними канонами, купатися в ополонці можна тільки після освячення води, молитви і завчасного причастя.

Також в церквах з 19 січня протягом тижня святять воду всім бажаючим. Вважається, що така вода ніколи не зіпсується і залишиться питною.

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Автор: Катерина Пулатова