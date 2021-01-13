У ніч з 13 на 14 Січня неофіційно відзначають Новий рік за старим стилем. У цей день на церковному (юліанському) календарі стоїть дата 1 січня. У народі 13 січня відомий також як Щедрий вечір, день Святої Меланії, Васильєв вечір. У цей день на стіл готують щедру кутю, яку заправляють салом, смальцем або вершками. Діти вночі щедрують по сусідніх будинках, а молодь вбирається в Маланку або козу. На наступний день вранці ходять посівати, а дівиці вночі гадати на долю і суджених.
Привітання з щедрим вечором
Щедрик-ведрик, щедрівочка!
Хай курчаток водить квочка,
Хай свинки поросяться,
Хай покоси косяться,
Колосяться хай жита,
Будуть щедрими свята,
Зі Старим вас Новим роком
Хай щедрівочка віта!
Щедрий вечір, добрий вечір
І дорослим, і малечі,
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові.
І багаті, і веселі,
І надворі, і в оселі,
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком!
З Щедрим Старим Новим роком!
А в цім домку, як у вінку.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А господар, як виноград,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Господинька, як калинка,
Щедрий вечір, добрий вечір,
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим Вечором вітаю!
Щедрий вечір, Новий рік -
Ми вітаємо усіх.
Будьте щедрі та багаті,
Пісня хай дзвенить у хаті.
Господиня, наче квітка,
А господар, ніби сокіл,
І такі ж хороші дітки.
З новим щастям, з Новим роком.
Я щедрівочку свою
Добрим людям роздаю.
Ви її усім співайте,
Всюди радість засівайте.
Вітаю з щедрим вечором і святом Меланки! У цей день можна загадати бажання, і нехай вони неодмінно збуваються. Нехай будинок буде сповнений затишку, тепла, здоров'я, багатства і сміху. Нехай в житті буде менше проблем і роботи, а вихідних, свят, радісних приводів більше!
Нехай це чарівне свято здивує і порадує своїми чудесами. Нехай збудуться бажання і втіляться заповітні мрії. Бажаю доброго здоров'я, успішного завершення всіх запланованих справ, приємних зустрічей і відкриттів. Нехай в кожному будинку назавжди укореняться затишок, щастя і благополуччя. З щедрим вечором вас!
Вітаю вас, мої дорогі, з щедрим вечором! Дорогі друзі, щиро і з великим задоволенням вітаю зі святом і бажаю всім щастя, добра і миру! Нехай цей день принесе удачу, стабільність в матеріальній, моральній сфері, здоров'я і радість. Нехай він наповнить Ваше життя яскравими фарбами і прекрасними мелодіями любові. Будьте щасливі і здорові!
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