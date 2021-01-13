На свято Маланки молодь ходить колядувати і щедрувати.

У ніч з 13 на 14 Січня неофіційно відзначають Новий рік за старим стилем. У цей день на церковному (юліанському) календарі стоїть дата 1 січня. У народі 13 січня відомий також як Щедрий вечір, день Святої Меланії, Васильєв вечір. У цей день на стіл готують щедру кутю, яку заправляють салом, смальцем або вершками. Діти вночі щедрують по сусідніх будинках, а молодь вбирається в Маланку або козу. На наступний день вранці ходять посівати, а дівиці вночі гадати на долю і суджених.

Привітання з щедрим вечором

Щедрик-ведрик, щедрівочка!

Хай курчаток водить квочка,

Хай свинки поросяться,

Хай покоси косяться,

Колосяться хай жита,

Будуть щедрими свята,

Зі Старим вас Новим роком

Хай щедрівочка віта!

Щедрий вечір, добрий вечір

І дорослим, і малечі,

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові.

І багаті, і веселі,

І надворі, і в оселі,

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком!

З Щедрим Старим Новим роком!

А в цім домку, як у вінку.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А господар, як виноград,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Господинька, як калинка,

Щедрий вечір, добрий вечір,

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим Вечором вітаю!

Щедрий вечір, Новий рік -

Ми вітаємо усіх.

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки.

З новим щастям, з Новим роком.

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю.

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

Вітаю з щедрим вечором і святом Меланки! У цей день можна загадати бажання, і нехай вони неодмінно збуваються. Нехай будинок буде сповнений затишку, тепла, здоров'я, багатства і сміху. Нехай в житті буде менше проблем і роботи, а вихідних, свят, радісних приводів більше!

Нехай це чарівне свято здивує і порадує своїми чудесами. Нехай збудуться бажання і втіляться заповітні мрії. Бажаю доброго здоров'я, успішного завершення всіх запланованих справ, приємних зустрічей і відкриттів. Нехай в кожному будинку назавжди укореняться затишок, щастя і благополуччя. З щедрим вечором вас!

Вітаю вас, мої дорогі, з щедрим вечором! Дорогі друзі, щиро і з великим задоволенням вітаю зі святом і бажаю всім щастя, добра і миру! Нехай цей день принесе удачу, стабільність в матеріальній, моральній сфері, здоров'я і радість. Нехай він наповнить Ваше життя яскравими фарбами і прекрасними мелодіями любові. Будьте щасливі і здорові!

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Автор: Катерина Пулатова