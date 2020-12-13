До старту новорічних та різдвяних свят залишилося менше місяця.

Жінкам частіше шукають букети, кисті для макіяжу і шоколадні набори. А ось чоловікам фуднабори і лазневі приналежності.

Про це повідомляє OLX.

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Що ж шукають українці перед святами?

Цього року високі шанси отримати в подарунок скриньку, адже в листопаді вона лідер серед пошукових запитів в розділі "Подарунки". В середньому вони коштують 265 грн.

Також українці придивляються до картин. Вибрати найбільш вдалу можна за 550 грн. Ще часто шукають квіти за 350 грн. Ще один популярний варіант сюрпризу - запальнички (близько 220 грн) і брелоки (близько 100 грн).

Найдорожчими варіантами в розділі "Подарунки" стали ікони з дуба темпера (в середньому 96 000 грн) і колекційна монета "Острозька Біблія" за 95 000 грн. У рейтингу найбільш цінних виявилися також срібні нарди (54 000 грн), бронзова скульптура ручної роботи (53 000 грн) і чорнильна ручка (50 000 грн).

Подарунки дівчатам

Судячи з кількості відгуків, українці часто вибирають в подарунок для жінок квіти і солодкі подарунки. Підібрати шоколадний набір для мами або бабусі можна в середньому за 90 грн. Чимало і тих, хто хоче, щоб подарунок довго радував око, і вибирає фотокомпозиції (наприклад, фотокубики). В середньому такий варіант пам'ятного подарунка коштуватиме 350 грн.

Поширений подарунок для жінок - кисті для макіяжу. Набір з 12 штук можна придбати за 490 грн.

Подарунки для чоловіків

Чоловікам вибирають фуднабори, вартістю в середньому 600 грн. Також дивляться креативні мінібари. Такий сюрприз обійдеться в середньому в 2 700 грн.

Для постійних відвідувачів лазні на OLX пропонують банний набір з шапочки, чаю, капців та інших необхідних речей. Українці охоче вибирають його в подарунок і платять в середньому 500 грн.

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Автор: УНІАН