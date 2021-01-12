Посівалки-це традиційні обрядові пісні з побажаннями щастя і багатства.

У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Новий рік за старим стилем, відомий як Старий Новий Рік. У народі в цей день відзначають свято Маланки та іменини Василя, які відомі своїми цікавими традиціями. Вранці 14 січня хлопчики і чоловіки ходять по домівках сусідів, хресних і родичів і засівають кімнату зерном. Під час засівання заведено виконувати обрядові пісні з побажанням здоров'я, грошей і гарного врожаю - посівалки. Господарі будинку обдаровують посівальників подарунками, частуванням і грошима. Вважається, що першим до хати 14 січня має зайти хлопчик або чоловік.

Красиві тексти посівалок російською та українською мовами

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Хай вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

***

Сеем сеем посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль или пятак –

Не уйдем отсюда так.

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год —

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонку,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Сію, сію посіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Читайте також"Щедрик, щедрик, щедрівочка" - текст щедрівки і відео красивого виконанняСієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сяяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком Вас вітаєм!

***

Сію вію посіваю

Щастя й радості бажаю

У щасливій вашій хаті

Щоб ви всі були багаті

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі

Сало, м'ясо і ковбаси

Пиріжки ще й пухнасті пампушки

А і ще вам побажаю

Дорожити рідним краєм

Сію вію посіваю

На чотири боки

Щоб усі були здорові на всі довгі роки

З новим роком!

***

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

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Автор: Катерина Пулатова