Православні свята в березні 2021 / фото ua.depositphotos.com

Православний календар на березень 2021 року показує, що перший місяць весни дуже багатий на релігійні події.

Читайте такожВеликий піст 2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхНа початку березня, зокрема, буде Вселенська батьківська субота – день особливого поминання покійних.

Цього місяць відбуватиметься також тижневе відзначення свята Масниця. На останній день її святкування припадає Прощена неділя. Цього дня православні християни проситимуть один у одного вибачення за всі заподіяні за рік неприємності та образи.

Далі розпочнеться Великий піст – найважливіший і найсуворіший серед усіх у християнстві. Він є підготовкою вірян до відзначання головного свята богослужебного року – Світлого Христового Воскресіння, або Великодня.

Також у березні поточного року є багато інших святкових релігійних дат.

Православні свята у березні 2021: календар

  • 1 березня - святого Макарія
  • 2 березня - великомученика Феодора Тирона; священномученика Єрмогена
  • 3 березня - святителя Льва, папи Римського; пpеподобного Косми Яхромського
  • 4 березня - пpеподобного Євгенія і Макарія; апостолів Архипа і Філімонa та мучениці рівноапостольної Апфії
  • 5 березня - благовірного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерського
  • 6 березня - Вселенська батьківська субота; Козельщанської ікони Божої Матері
Березень 2021 - православні свята на кожен день / фото ua.depositphotos.com
  • 7 березня - знайдення мощей мучеників, іже во Євгенії
  • 8 березня - священномученика Полікарпа; початок Масниці
  • 9 березня - перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі
  • 10 березня - святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського; священномученика Олександра пресвітера; пpеподобномучениці Мстислави
  • 11 березня - святителя Порфирія
  • 12 березня - преподобного Прокопія Декаполита; преподобного Тита Печерського
  • 13 березня - преподобного Василя сповідника
  • 14 березня - Прощена неділя; останній день Масниці; день пам'яті преподобної мучениці Євдокії та мучеників Нестора і Трівімія
  • 15 березня - початок Великого посту; святкування ікони Божої Матері "Державна"
  • 16 березня - мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; Волоколамської ікони Божої Матері
  • 17 березня - преподобного Герасима, день пам'яті благовірного князя Данила Московського
  • 18 березня - знайдення мощей благовірного князя Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його Давида і Костянтина
  • 19 березня - набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі; мучеників 42-х у Аммореї: Костянтина, Аєтія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших з ними
Православний календар на березень 2021 / фото vedmochka.net
  • 20 березня - ікони Божої Матері "Споручниця грішних"; священномучеників, які єпископствували в Херсонесі
  • 21 березня - преподобного Феофилакта сповідника
  • 22 березня - свято 40 мучеників Севастійських
  • 23 березня - мучеників Кодрата та інших
  • 24 березня - преподобного Софронія Печерського; святителя Євфимія
  • 25 березня - преподобного Феофана; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського
  • 26 березня - Молдавської ікони Божої Матері
  • 27 березня - Батьківська поминальна субота
  • 28 березня - Тиждень святого Георгія Палами; священномученика Олексія пресвітерa; мучеників Агапія і з ним семи мучеників
  • 29 березня - пpеподобного Христодула Патмосского чудотворця; мученика Папи Ларандського; мученика Савіна Єрмопольского (Єгипетського)
  • 30 березня - день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого; преподобного Макарія
  • 31 березня - святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.

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Автор: УНІАН