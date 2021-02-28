Православний календар на березень 2021 року показує, що перший місяць весни дуже багатий на релігійні події.
Читайте такожВеликий піст 2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхНа початку березня, зокрема, буде Вселенська батьківська субота – день особливого поминання покійних.
Цього місяць відбуватиметься також тижневе відзначення свята Масниця. На останній день її святкування припадає Прощена неділя. Цього дня православні християни проситимуть один у одного вибачення за всі заподіяні за рік неприємності та образи.
Далі розпочнеться Великий піст – найважливіший і найсуворіший серед усіх у християнстві. Він є підготовкою вірян до відзначання головного свята богослужебного року – Світлого Христового Воскресіння, або Великодня.
Також у березні поточного року є багато інших святкових релігійних дат.
Православні свята у березні 2021: календар
- 1 березня - святого Макарія
- 2 березня - великомученика Феодора Тирона; священномученика Єрмогена
- 3 березня - святителя Льва, папи Римського; пpеподобного Косми Яхромського
- 4 березня - пpеподобного Євгенія і Макарія; апостолів Архипа і Філімонa та мучениці рівноапостольної Апфії
- 5 березня - благовірного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерського
- 6 березня - Вселенська батьківська субота; Козельщанської ікони Божої Матері
- 7 березня - знайдення мощей мучеників, іже во Євгенії
- 8 березня - священномученика Полікарпа; початок Масниці
- 9 березня - перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі
- 10 березня - святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського; священномученика Олександра пресвітера; пpеподобномучениці Мстислави
- 11 березня - святителя Порфирія
- 12 березня - преподобного Прокопія Декаполита; преподобного Тита Печерського
- 13 березня - преподобного Василя сповідника
- 14 березня - Прощена неділя; останній день Масниці; день пам'яті преподобної мучениці Євдокії та мучеників Нестора і Трівімія
- 15 березня - початок Великого посту; святкування ікони Божої Матері "Державна"
- 16 березня - мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; Волоколамської ікони Божої Матері
- 17 березня - преподобного Герасима, день пам'яті благовірного князя Данила Московського
- 18 березня - знайдення мощей благовірного князя Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його Давида і Костянтина
- 19 березня - набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі; мучеників 42-х у Аммореї: Костянтина, Аєтія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших з ними
- 20 березня - ікони Божої Матері "Споручниця грішних"; священномучеників, які єпископствували в Херсонесі
- 21 березня - преподобного Феофилакта сповідника
- 22 березня - свято 40 мучеників Севастійських
- 23 березня - мучеників Кодрата та інших
- 24 березня - преподобного Софронія Печерського; святителя Євфимія
- 25 березня - преподобного Феофана; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського
- 26 березня - Молдавської ікони Божої Матері
- 27 березня - Батьківська поминальна субота
- 28 березня - Тиждень святого Георгія Палами; священномученика Олексія пресвітерa; мучеників Агапія і з ним семи мучеників
- 29 березня - пpеподобного Христодула Патмосского чудотворця; мученика Папи Ларандського; мученика Савіна Єрмопольского (Єгипетського)
- 30 березня - день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого; преподобного Макарія
- 31 березня - святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.
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