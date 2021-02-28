У перший місяць весни християни східного обряду, зокрема, увійдуть у Великій піст, який триватиме до Великодня.

Православний календар на березень 2021 року показує, що перший місяць весни дуже багатий на релігійні події.

Читайте такожВеликий піст 2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхНа початку березня, зокрема, буде Вселенська батьківська субота – день особливого поминання покійних.

Цього місяць відбуватиметься також тижневе відзначення свята Масниця. На останній день її святкування припадає Прощена неділя. Цього дня православні християни проситимуть один у одного вибачення за всі заподіяні за рік неприємності та образи.

Далі розпочнеться Великий піст – найважливіший і найсуворіший серед усіх у християнстві. Він є підготовкою вірян до відзначання головного свята богослужебного року – Світлого Христового Воскресіння, або Великодня.

Також у березні поточного року є багато інших святкових релігійних дат.

Православні свята у березні 2021: календар

1 березня - святого Макарія

- святого Макарія 2 березня - великомученика Феодора Тирона; священномученика Єрмогена

- великомученика Феодора Тирона; священномученика Єрмогена 3 березня - святителя Льва, папи Римського; пpеподобного Косми Яхромського

- святителя Льва, папи Римського; пpеподобного Косми Яхромського 4 березня - пpеподобного Євгенія і Макарія; апостолів Архипа і Філімонa та мучениці рівноапостольної Апфії

- пpеподобного Євгенія і Макарія; апостолів Архипа і Філімонa та мучениці рівноапостольної Апфії 5 березня - благовірного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерського

- благовірного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерського 6 березня - Вселенська батьківська субота; Козельщанської ікони Божої Матері

7 березня - знайдення мощей мучеників, іже во Євгенії

- знайдення мощей мучеників, іже во Євгенії 8 березня - священномученика Полікарпа; початок Масниці

- священномученика Полікарпа; початок Масниці 9 березня - перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі

- перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі 10 березня - святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського; священномученика Олександра пресвітера; пpеподобномучениці Мстислави

- святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського; священномученика Олександра пресвітера; пpеподобномучениці Мстислави 11 березня - святителя Порфирія

- святителя Порфирія 12 березня - преподобного Прокопія Декаполита; преподобного Тита Печерського

- преподобного Прокопія Декаполита; преподобного Тита Печерського 13 березня - преподобного Василя сповідника

- преподобного Василя сповідника 14 березня - Прощена неділя; останній день Масниці; день пам'яті преподобної мучениці Євдокії та мучеників Нестора і Трівімія

- Прощена неділя; останній день Масниці; день пам'яті преподобної мучениці Євдокії та мучеників Нестора і Трівімія 15 березня - початок Великого посту; святкування ікони Божої Матері "Державна"

- початок Великого посту; святкування ікони Божої Матері "Державна" 16 березня - мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; Волоколамської ікони Божої Матері

- мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; Волоколамської ікони Божої Матері 17 березня - преподобного Герасима, день пам'яті благовірного князя Данила Московського

- преподобного Герасима, день пам'яті благовірного князя Данила Московського 18 березня - знайдення мощей благовірного князя Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його Давида і Костянтина

- знайдення мощей благовірного князя Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його Давида і Костянтина 19 березня - набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі; мучеників 42-х у Аммореї: Костянтина, Аєтія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших з ними

20 березня - ікони Божої Матері "Споручниця грішних"; священномучеників, які єпископствували в Херсонесі

- ікони Божої Матері "Споручниця грішних"; священномучеників, які єпископствували в Херсонесі 21 березня - преподобного Феофилакта сповідника

- преподобного Феофилакта сповідника 22 березня - свято 40 мучеників Севастійських

- свято 40 мучеників Севастійських 23 березня - мучеників Кодрата та інших

- мучеників Кодрата та інших 24 березня - преподобного Софронія Печерського; святителя Євфимія

- преподобного Софронія Печерського; святителя Євфимія 25 березня - преподобного Феофана; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського

- преподобного Феофана; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського 26 березня - Молдавської ікони Божої Матері

- Молдавської ікони Божої Матері 27 березня - Батьківська поминальна субота

- Батьківська поминальна субота 28 березня - Тиждень святого Георгія Палами; священномученика Олексія пресвітерa; мучеників Агапія і з ним семи мучеників

- Тиждень святого Георгія Палами; священномученика Олексія пресвітерa; мучеників Агапія і з ним семи мучеників 29 березня - пpеподобного Христодула Патмосского чудотворця; мученика Папи Ларандського; мученика Савіна Єрмопольского (Єгипетського)

- пpеподобного Христодула Патмосского чудотворця; мученика Папи Ларандського; мученика Савіна Єрмопольского (Єгипетського) 30 березня - день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого; преподобного Макарія

- день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого; преподобного Макарія 31 березня - святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.

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Автор: УНІАН