Основний сенс батьківської поминальної суботи у молитві за померлих близьких людей.

Батьківська субота – це день особливого поминання покійних. Основний сенс цього поминального дня у молитві за померлих близьких людей.

Коли батьківська субота у 2021 році

Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняЗагалом у році є сім поминальних субот. Дві із них іменуються Вселенськими – це М’ясопусна батьківська субота та Троїцька батьківська субота. Щороку вони припадають на різні дати, адже залежать від найголовнішого християнського свята – Великодня.

Найпершою буде М’ясопусна батьківська субота, яка відзначається за тиждень до Великого посту. Оскільки він цього року розпочнеться 15 березня, то перша Вселенська батьківська субота (М’ясопусна) припадає на 6 березня.

Що таке Вселенська батьківська субота

Назва "батьківська", найімовірніше, походить від традиції називати покійних "батьками", тобто тими, що відійшли до батьків. За іншою версією, ці дні стали так іменуватися, адже християни молитовно поминали передусім своїх покійних батьків.

У Вселенську батьківську суботу церква здійснює поминання всіх хрещених християн, а парафіяни моляться за всіх покійних, незалежно від їхньої особистої близькості.

Цього дня священики звершують вселенську панахиду (у перекладі з грецької – "всенічний"). Це заупокійне богослужіння, під час якого віруючі моляться за упокій померлих, просять у Господа для них милосердя та прощення гріхів.

Традиції батьківської поминальної суботи

Звісно ж, 6 березня віряни традиційно підуть до церкви. У храмах цього дня вшановуватимуть пам'ять усіх покійних і особливо тих, хто не отримав церковного відспівування або церковної молитви. Йдеться насамперед про померлих на чужині, зниклих безвісти, загиблих від мору і голоду, в морі та непрохідних горах, у пожежах та від холоду.

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Під час заупокійного богослужіння віруючі подають записки за упокій з іменами близьких померлих.

Також за старою церковною традицією християни приносять до храму їжу - "на канон" (або "на переддень"). Це пісні продукти й вино (кагор) для здійснення літургії. Ці продукти зазвичай йдуть потім на потреби приходу та на допомогу малозабезпеченим людям.

Чи потрібно йти на кладовище у батьківську суботу

Головне у батьківську суботу – молитва за померлих. Звісно, це не означає, що не потрібно йти на кладовище, щоб там пом’янути померлих рідних. Однак не варто їхати на цвинтар замість відвідання служби у храмі.

Церква наголошує, що для покійних родичів і близьких людей значно важливіша молитва, ніж відвідування їхніх могил. Однак одне не виключає іншого. Тому в батьківську суботу насамперед слід піти на заупокійне богослужіння до храму, а потім – на кладовище.

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Автор: УНІАН