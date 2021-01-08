Сьогодні дівчата з ім'ям Марія святкують іменини.

Сьогодні відзначається два церковних свята - Собор Пресвятої Богородиці і День ангела Марії. Власниці цього імені відзначають іменини 41 раз на рік. Сьогодні відзначається день пам'яті великомучениці Марії Лактіонової. Саме в цей день вона була розстріляна в 1938 році трійкою НКВС.

Марія - це добра, великодушна і творча дівчина. Вона завжди допомагає іншим, але часто забуває про власні потреби. Вона красива і охайна, має небагато друзів, але дуже дорожить ними. Це ім'я має кілька значень - "бажана", "гірка", "безтурботна", "відкинута".

Привітання з іменинами Марії

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе всі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Машенька, Марія, просто Маша,

Найулюбленіша ти наша!

Від душі Тебе ми вітаємо

І зараз премного побажаємо.

Залишайся, як завжди, прекрасною.

Нехай все буде здорово і класно.

Будь щасливою і коханою максимально.

Нехай життя складеться, Марія, ідеально!

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Маша, Машенька, Марія,

Ти прекрасна, як стихія!

Така рішуча і смілива,

Навіть в гніві хороша.

Все сама завжди вирішуєш,

Слабкості не допускаєш.

За активність поважаємо,

Всі тебе ми обожнюємо.

Знай, що за тобою сумуємо,

Якщо довго не бачимо!

Дорога моя Маруся! Ти чудова людина, який готова дарувати свою любов всьому живому на цій землі. Я бажаю, щоб і все навколишнє тебе дарувало тобі тільки щастя, радість, прекрасний настрій і іскріння посмішки. Я хочу, щоб твій незгасний позитив, життєлюбність і відкритість, допомагали тобі розчинитися у своєму світі, стати його частиною, знайти гармонію і душевний спокій. З іменинами, люба!

Мила, чарівна, прекрасна Марія, від чистого серця вітаю тебе і бажаю завжди жити, як в казці, вірити в диво і відчувати щастя в кожній миті. Машуня, нехай здоров'я тебе ніколи не підводить, а гарний настрій ніколи тебе не залишає.

***

Дорога Машенька, прекрасна Марія, вітаю тебе зі святом. Від щирого серця тобі бажаю щасливого життя без смутку і печалі, чудового самопочуття без недуг, взаємної любові без вади, неймовірних успіхів без промахів, приголомшливого настрою і щоденних веселощів.

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Автор: Катерина Пулатова