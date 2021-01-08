З іменинами Марії / фото bonnycards.ru

Сьогодні відзначається два церковних свята - Собор Пресвятої Богородиці і День ангела Марії. Власниці цього імені відзначають іменини 41 раз на рік. Сьогодні відзначається день пам'яті великомучениці Марії Лактіонової. Саме в цей день вона була розстріляна в 1938 році трійкою НКВС.

Марія - це добра, великодушна і творча дівчина. Вона завжди допомагає іншим, але часто забуває про власні потреби. Вона красива і охайна, має небагато друзів, але дуже дорожить ними. Це ім'я має кілька значень - "бажана", "гірка", "безтурботна", "відкинута".

Привітання з іменинами Марії

Іменини Марії / фото pinterest.com

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

День ангела Марії / фото pinterest.com

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе всі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

З Днем ангела Марії / фото ictv

Машенька, Марія, просто Маша,

Найулюбленіша ти наша!

Від душі Тебе ми вітаємо

І зараз премного побажаємо.

Залишайся, як завжди, прекрасною.

Нехай все буде здорово і класно.

Будь щасливою і коханою максимально.

Нехай життя складеться, Марія, ідеально!

Іменини Марії 8 січня / фото bonnycards.ru

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

8 січня Свято / фото bonnycards.ru

Маша, Машенька, Марія,

Ти прекрасна, як стихія!

Така рішуча і смілива,

Навіть в гніві хороша.

Все сама завжди вирішуєш,

Слабкості не допускаєш.

За активність поважаємо,

Всі тебе ми обожнюємо.

Знай, що за тобою сумуємо,

Якщо довго не бачимо!

День Ангела Марії / фото bonnycards.ru

Дорога моя Маруся! Ти чудова людина, який готова дарувати свою любов всьому живому на цій землі. Я бажаю, щоб і все навколишнє тебе дарувало тобі тільки щастя, радість, прекрасний настрій і іскріння посмішки. Я хочу, щоб твій незгасний позитив, життєлюбність і відкритість, допомагали тобі розчинитися у своєму світі, стати його частиною, знайти гармонію і душевний спокій. З іменинами, люба!

З Днем Ангела Марії привітання / фото bonnycards.ru

Мила, чарівна, прекрасна Марія, від чистого серця вітаю тебе і бажаю завжди жити, як в казці, вірити в диво і відчувати щастя в кожній миті. Машуня, нехай здоров'я тебе ніколи не підводить, а гарний настрій ніколи тебе не залишає.

***

Дорога Машенька, прекрасна Марія, вітаю тебе зі святом. Від щирого серця тобі бажаю щасливого життя без смутку і печалі, чудового самопочуття без недуг, взаємної любові без вади, неймовірних успіхів без промахів, приголомшливого настрою і щоденних веселощів.

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Автор: Катерина Пулатова