Сьогодні власників чоловічого імені Степан варто привітати з іменинами.

Сьогодні церква вшановує пам'ять першого християнського мученика - святого Стефана. Власники імені Степан відзначають свої іменини. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "діадема", "вінок" або "корона". Степан - це активний і непосидючий чоловік. Він любить займатися творчістю, волонтерством або соціальною активністю. Степан вельми образлива і злопам'ятна людина, але дуже добра і розуміюча. Він вміє зберігати секрети і ніколи не дозволить образити близьких.

Привітання з іменинами Степана

У Степана нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов розправила крила,

Кожне серце тут зігріла.

Хай Степана життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Степан, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

З Днем ангела Степана привітання / rivne1.tv З Днем ангела Степана привітання /

У День іменин Степана,

Ми бажаєм повні сани:

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалося,

Щоб задумане збулося!

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхнеться,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Степане, вітаю з твоїм прекрасним і світлим святом. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням, бажаю оптимістичних налаштувань і доброго здоров'я, міцної любові і безустанного ентузіазму, постійного задоволення і вічного кохання.

Вітаю, Степане. Бажаю тобі Сил, Таланту, Емоцій, Перемог, Абсолютного щастя, Найкращих днів! Нехай в житті буде маса яскравих пригод, великих удач, вагомих перспектив. Степане, будь завжди впевнений в собі, здоровий, життєрадісний душею і серцем.

***

Степан, зі святом тебе! Бажаю прекрасного настрою, сонця, щастя, радості і успіху у всіх починаннях. Будь як кіт в сметані - оточений достатком, комфортом і млістю. Завжди вір в краще, досягай вершин і отримуй все найкраще! Бажаю тобі браво працювати і осягати в справах успіх, щиро любити і піклуватися про близьких, мріяти про сокровенне і прагнути до своїх бажань.

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Автор: Катерина Пулатова