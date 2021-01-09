Сьогодні церква вшановує пам'ять першого християнського мученика - святого Стефана. Власники імені Степан відзначають свої іменини. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "діадема", "вінок" або "корона". Степан - це активний і непосидючий чоловік. Він любить займатися творчістю, волонтерством або соціальною активністю. Степан вельми образлива і злопам'ятна людина, але дуже добра і розуміюча. Він вміє зберігати секрети і ніколи не дозволить образити близьких.
Привітання з іменинами Степана
У Степана нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов розправила крила,
Кожне серце тут зігріла.
Хай Степана життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
Свят у світі є багато.
Іменини - також свято -
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг -
Все Степан, усе - для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
У День іменин Степана,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
Ще родинного тепла,
Ангел щоб беріг від зла,
Щоби все в житті вдавалося,
Щоб задумане збулося!
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхнеться,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Степане, вітаю з твоїм прекрасним і світлим святом. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням, бажаю оптимістичних налаштувань і доброго здоров'я, міцної любові і безустанного ентузіазму, постійного задоволення і вічного кохання.
Вітаю, Степане. Бажаю тобі Сил, Таланту, Емоцій, Перемог, Абсолютного щастя, Найкращих днів! Нехай в житті буде маса яскравих пригод, великих удач, вагомих перспектив. Степане, будь завжди впевнений в собі, здоровий, життєрадісний душею і серцем.
***
Степан, зі святом тебе! Бажаю прекрасного настрою, сонця, щастя, радості і успіху у всіх починаннях. Будь як кіт в сметані - оточений достатком, комфортом і млістю. Завжди вір в краще, досягай вершин і отримуй все найкраще! Бажаю тобі браво працювати і осягати в справах успіх, щиро любити і піклуватися про близьких, мріяти про сокровенне і прагнути до своїх бажань.
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