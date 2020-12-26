Усе менше й менше часу залишається до настання Нового 2021-го року, який проходитиме під покровительством Білого металевого Бика.
Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього рокуУ низці підготовчих моментів важливо не забути привітати зі святом своїх колег по роботі. Адже в товаристві саме цих людей ми провели значну частину року, що минає, а також, ймовірно, і у прийдешньому.
Слова подяки, підтримки та побажань усього найкращого обов’язково знайдуть свого адресата серед колег. Аби полегшити пошук потрібних вітальних рядків, яскравих листівок, УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах, прозі та картинках.
З Новим роком 2021 колегам – вірші та листівки
***
З Новим роком вітаю весь наш дружний колектив.
Нехай щастить, не залишить позитив.
Щоб кипіла робота, щоб у сім'ях був затишок!
Щоб ви не забували: вас з ранку тут дуже чекають.
Всім успіху і здоров'я, світла, радості, добра.
Новорічних веселощів. З новим роком усіх. Ура!
***
Колеги, в цей Новий рік,
Бажаю вам значних висот,
Побільше прибуткових ідей,
Поменше сумних новин.
Стабільно нехай росте зарплата,
Щоб гребли її лопатою,
Корпоративи були частіше,
А життя було добрішим і солодшим!
Нехай буде те, що потрібно вам,
Супроводжує успіх у справах,
Щоб колектив наш дружно жив
І щоб начальник нас хвалив!
***
Нехай у прийдешньому році
Удача всім вам підморгне,
Нехай вас біди обійдуть,
Дохід стабільно хай росте!
Нехай здійснюються мрії,
І сумних хай не буде днів.
В серцях побільше теплоти,
А вдома – святкових вогнів!
***
Новий рік - хороша пора!
Новий старт і нові звершення!
Всім колегам - радості, добра,
Сил, здоров'я, бадьорості, везіння!
Вдома хай панує завжди затишок,
А душа не знає прикрощів!
Новорічний святковий салют
Хай підніме планку настрою!
***
Я вам бажаю в Новий рік
Щасливого життя без турбот,
Роботи легкої без перешкод,
Величезних премій і зарплат.
Щоб понеділок не лякав,
Начальник сильно не лаяв,
І на роботу, як на свято,
Щоб кожен з радістю поспішав!
***
Ну що, колеги, з Новим роком!
Нехай буде він для вас таким,
Щоб всі сказали: "Слава Богу!
Іншого року не хочемо".
Бажаю щастя і подарунків,
І від долі життєвих благ.
Удачі вам, колеги, яскравої,
І цілий рік нехай буде так.
На нас чекає короткий зимовий відпочинок,
Бажаю насолодитися ним,
Друзі, колеги, з Новим роком!
Нехай буде все, як ми хочемо!
***
З Новим роком вітаю!
Теплих слів я вам бажаю.
Жити заможно, без печалі,
Щоб на роботі ви мали
Лише найяскравіші моменти -
Легкість, дружба, компліменти,
Великі гроші й удача,
Щастя багато вам на додачу,
І здоров'я вам великого
Й настрою неймовірного.
Короткі привітання колегам з Новим роком
***
Побажаю в Новий рік
На всі місяці вперед
Миру, щастя і достатку,
Щоб жилося легко і солодко!
***
Під бій курантів загадай
Те, про що мрієш.
І весь рік отримуй
Все що забажаєш!
***
Солодкого життя без турбот
Я бажаю в Новий рік!
Хай мішок величезний щастя
Дід Мороз вам принесе!
***
Хай Новий рік удачу привертає,
А все погане немов сніг розтане,
Благополуччя наповнить дім
І множиться удача з кожним днем.
***
Лише щасливих змін
У прийдешньому році!
Хай збуваються мрії,
Пишним цвітом нехай квітнуть!
Кумедні привітання з Новим роком колегам
***
Щоб Дід Мороз червоний ніс,
Вам купу доларів приніс,
Рахунок в банку, щоб відкрив,
З грошима диво сотворив
І цілий рік, щоб на дурняк
Ви пили пиво і коньяк,
Хай перетворить щедрий гном
Ваш холодильник на гастроном.
З Новим роком, колеги!
***
Хай легко працюється,
Добре живеться,
Все уміється, знається,
Множиться і додається.
Здоров’я хай буде міцним,
Кохання і щастя безмежним,
А серце – вічно юним,
Вічно молодим!
З Новим роком!
***
Олігархом тобі вже не стати,
Але мільйонером ти маєш бути!
У Новому році я хочу побажати,
Тобі мільйон баксів здобути!
І в особистому житті, щоб любили,
Життя, щоб було сповнене дивами.
А всім негараздам відразу бий в рило,
І щастя тримайся зубами!
***
Якщо в ніч Нового року
До тебе завітає ненароком
Дід із білою бородою
Та з дівчиною молодою
Та з червоним мішком
Та з веселим смішком
Та почне віршами говорити
Це означає ДОСИТЬ ПИТИ!!!
***
Хай тобі в новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома - скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два - щоночі.
Але щастя - хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
Привітання колегам з Новим роком у прозі й картинках
***
Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров’я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2021-му!
***
У Новий рік давайте візьмемо з собою тільки хороше, а всі невдачі і промахи залишимо в році, що минає. Нехай наша з вами робота ознаменується неймовірним успіхом. Щоб в Новому році наші голови відвідували тільки світлі і багатообіцяючі думки, а кожного з нас, щоб чекали удача і щастя! Бадьорого вам настрою і перспективних починань! З Новим роком, друзі!
***
Вітаю з Новим роком! Нехай завжди вдається дивитися тверезо на життя, але водночас бути сп’янілим від щастя. Бажаю, щоб шампанське змило минулі образи і печалі, а в Новому році, щоб було стільки удачі та веселощів, скільки горошин у найбільшій мисці Олів’є!
***
Бажаю, щоб з перших хвилин Нового року ваша харизма потроїла свої сили і разом з інтуїцією привела до успіхів у всіх життєвих справах! Нехай всі ваші перемоги і звершення в рік Бика будуть гідні гордості і наслідування. І нехай у вас завжди буде час для того, щоб повною мірою насолодитися результатами своєї гідної праці.
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