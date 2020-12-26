Красиві, милі та кумедні вітальні рядки, а також яскраві картинки з прийдешнім 2021-м роком.

Усе менше й менше часу залишається до настання Нового 2021-го року, який проходитиме під покровительством Білого металевого Бика.

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього рокуУ низці підготовчих моментів важливо не забути привітати зі святом своїх колег по роботі. Адже в товаристві саме цих людей ми провели значну частину року, що минає, а також, ймовірно, і у прийдешньому.

Слова подяки, підтримки та побажань усього найкращого обов’язково знайдуть свого адресата серед колег. Аби полегшити пошук потрібних вітальних рядків, яскравих листівок, УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах, прозі та картинках.

З Новим роком 2021 колегам – вірші та листівки

***

З Новим роком вітаю весь наш дружний колектив.

Нехай щастить, не залишить позитив.

Щоб кипіла робота, щоб у сім'ях був затишок!

Щоб ви не забували: вас з ранку тут дуже чекають.

Всім успіху і здоров'я, світла, радості, добра.

Новорічних веселощів. З новим роком усіх. Ура!

***

Колеги, в цей Новий рік,

Бажаю вам значних висот,

Побільше прибуткових ідей,

Поменше сумних новин.

Стабільно нехай росте зарплата,

Щоб гребли її лопатою,

Корпоративи були частіше,

А життя було добрішим і солодшим!

Нехай буде те, що потрібно вам,

Супроводжує успіх у справах,

Щоб колектив наш дружно жив

І щоб начальник нас хвалив!

***

Нехай у прийдешньому році

Удача всім вам підморгне,

Нехай вас біди обійдуть,

Дохід стабільно хай росте!

Нехай здійснюються мрії,

І сумних хай не буде днів.

В серцях побільше теплоти,

А вдома – святкових вогнів!

***

Новий рік - хороша пора!

Новий старт і нові звершення!

Всім колегам - радості, добра,

Сил, здоров'я, бадьорості, везіння!

Вдома хай панує завжди затишок,

А душа не знає прикрощів!

Новорічний святковий салют

Хай підніме планку настрою!

***

Я вам бажаю в Новий рік

Щасливого життя без турбот,

Роботи легкої без перешкод,

Величезних премій і зарплат.

Щоб понеділок не лякав,

Начальник сильно не лаяв,

І на роботу, як на свято,

Щоб кожен з радістю поспішав!

***

Ну що, колеги, з Новим роком!

Нехай буде він для вас таким,

Щоб всі сказали: "Слава Богу!

Іншого року не хочемо".

Бажаю щастя і подарунків,

І від долі життєвих благ.

Удачі вам, колеги, яскравої,

І цілий рік нехай буде так.

На нас чекає короткий зимовий відпочинок,

Бажаю насолодитися ним,

Друзі, колеги, з Новим роком!

Нехай буде все, як ми хочемо!

***

З Новим роком вітаю!

Теплих слів я вам бажаю.

Жити заможно, без печалі,

Щоб на роботі ви мали

Лише найяскравіші моменти -

Легкість, дружба, компліменти,

Великі гроші й удача,

Щастя багато вам на додачу,

І здоров'я вам великого

Й настрою неймовірного.

Короткі привітання колегам з Новим роком

***

Побажаю в Новий рік

На всі місяці вперед

Миру, щастя і достатку,

Щоб жилося легко і солодко!

***

Під бій курантів загадай

Те, про що мрієш.

І весь рік отримуй

Все що забажаєш!

***

Солодкого життя без турбот

Я бажаю в Новий рік!

Хай мішок величезний щастя

Дід Мороз вам принесе!

***

Хай Новий рік удачу привертає,

А все погане немов сніг розтане,

Благополуччя наповнить дім

І множиться удача з кожним днем.

***

Лише щасливих змін

У прийдешньому році!

Хай збуваються мрії,

Пишним цвітом нехай квітнуть!

Кумедні привітання з Новим роком колегам

***

Щоб Дід Мороз червоний ніс,

Вам купу доларів приніс,

Рахунок в банку, щоб відкрив,

З грошима диво сотворив

І цілий рік, щоб на дурняк

Ви пили пиво і коньяк,

Хай перетворить щедрий гном

Ваш холодильник на гастроном.

З Новим роком, колеги!

***

Хай легко працюється,

Добре живеться,

Все уміється, знається,

Множиться і додається.

Здоров’я хай буде міцним,

Кохання і щастя безмежним,

А серце – вічно юним,

Вічно молодим!

З Новим роком!

***

Олігархом тобі вже не стати,

Але мільйонером ти маєш бути!

У Новому році я хочу побажати,

Тобі мільйон баксів здобути!

І в особистому житті, щоб любили,

Життя, щоб було сповнене дивами.

А всім негараздам відразу бий в рило,

І щастя тримайся зубами!

***

Якщо в ніч Нового року

До тебе завітає ненароком

Дід із білою бородою

Та з дівчиною молодою

Та з червоним мішком

Та з веселим смішком

Та почне віршами говорити

Це означає ДОСИТЬ ПИТИ!!!

***

Хай тобі в новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома - скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

Й не раз, не два - щоночі.

Але щастя - хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

Привітання колегам з Новим роком у прозі й картинках

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров’я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2021-му!

***

У Новий рік давайте візьмемо з собою тільки хороше, а всі невдачі і промахи залишимо в році, що минає. Нехай наша з вами робота ознаменується неймовірним успіхом. Щоб в Новому році наші голови відвідували тільки світлі і багатообіцяючі думки, а кожного з нас, щоб чекали удача і щастя! Бадьорого вам настрою і перспективних починань! З Новим роком, друзі!

***

Вітаю з Новим роком! Нехай завжди вдається дивитися тверезо на життя, але водночас бути сп’янілим від щастя. Бажаю, щоб шампанське змило минулі образи і печалі, а в Новому році, щоб було стільки удачі та веселощів, скільки горошин у найбільшій мисці Олів’є!

***

Бажаю, щоб з перших хвилин Нового року ваша харизма потроїла свої сили і разом з інтуїцією привела до успіхів у всіх життєвих справах! Нехай всі ваші перемоги і звершення в рік Бика будуть гідні гордості і наслідування. І нехай у вас завжди буде час для того, щоб повною мірою насолодитися результатами своєї гідної праці.

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Автор: Аліна Вишневська