Визначтеся з подарунком для коханої заздалегідь.

Наближається час новорічних свят, тому пора скласти список покупок з подарунками для рідних. Визначитися з презентом для дівчини краще заздалегідь, щоб не проводити останні дні перед святом в підборі і покупці потрібної речі. Вибирати подарунок потрібно орієнтуючись на смаки і вподобання дівчини.

Косметика

Це не зовсім новорічний, але завжди потрібний подарунок для дівчини. Вибирайте річ, якою ваша дівчина точно буде користуватися - подарунок повинен бути для неї корисним. Якщо вона любить робити макіяж на очах - хорошим подарунком для неї буде палетка тіней або олівець для стрілок. Любительці помад сподобається новий колір або хороша водостійка рідка помада. Універсальним подарунком стане набір пензликів для макіяжу або домашній манікюрний набір.

Аксесуари

Стильні жіночі речі - універсальний подарунок на будь-яку урочистість. Зробити такий сюрприз можна і на Новий рік. Постарайтеся підібрати таку річ, яка впишеться в стиль дівчини і підкреслить її образ. Це можуть бути сонцезахисні окуляри, новий гаманець або жіноча сумочка, годинник або набір аксесуарів для волосся. Доброю ідеєю буде подарувати річ для здорового сну - піжаму або маску для сну.

Подарунок для догляду за тілом

Ароматна піна для ванни або очищаючий скраб для тіла ніколи не будуть зайвими і точно знадобляться будь-якій дівчині. Засоби для гігієни будуть доречним подарунком для коханої. Кращий варіант такого подарунка - будь-який хороший подарунковий набір для ванни і душу.

Для розслаблення

Будь-якій людині потрібно іноді розслаблятися і відпочивати. Подаруйте дівчині річ, яка допоможе їй розслабитися після важкого дня - так ви проявите свою турботу про неї. Це може бути теплий плед, масажна подушка, набір ароматичних свічок, електричний масажер або бомбочки для ванн.

Для активного життя

Якщо дівчина займається спортом або багато часу проводить за тренуваннями - можна зробити їй спортивний подарунок. Її обрадує набір гумок для фітнесу, Трекінгові черевики або гімнастичний килимок з гантелями. Дуже корисним, але досить дорогим подарунком, є розумні годинники, які дозволяють скласти власну програму тренувань.

Для творчості та захоплень

Подарунок, пов'язаний з творчістю, чудово розважить дівчину і дозволить їй проявити фантазію. Презент повинен відповідати захопленням коханої. Будьте уважні, щоб не подарувати річ, яка вже є у дівчини. Ось ідеї для подарунка: антистресові розмальовки, набори олівців і фломастерів, картини для малювання за номерами, круті блокноти для скетчів, набори для вишивання, нова книга або набір коміксів.

Їстівний подарунок

Подаруйте дівчині смачний сюрприз, який порадує її шлунок. Таким подарунком може стати набір солодощів, делікатесів або сирів, цукерки, незвичайний шоколад ручної роботи або кошик тропічних фруктів.

Як вибрати подарунок для дівчини: поради

Якщо ви зустрічаєтеся недавно, розпитайте про інтереси і бажання дівчини її друзів, або вивчіть її профіль в соцмережах - так можна дізнатися більше про її захоплення.

Якщо вам відомі захоплення дівчини, але ви не знаєте, що саме їй подарувати - вручіть їй подарунковий сертифікат на покупку улюблених товарів.

Сюрприз не обов'язково повинен бути матеріальним. Романтична прогулянка по новому красивому місцю, поїздка в інше місто або похід на природу також можуть порадувати дівчину.

Загорніть подарунок в красиву акуратну упаковку і продумайте привітання заздалегідь - це справить додаткове враження.

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова