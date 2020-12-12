Порадуйте коханого чоловіка на Новий Рік.

Наближається Новий рік - довгоочікувана пора подарунків і сюрпризів. Вибрати презенти для рідних і друзів слід заздалегідь, щоб не мізкувати в останній момент. Не обділіть увагою і коханого чоловіка - хлопця, нареченого або чоловіка. Вибирати подарунок потрібно з урахуванням інтересів і захоплень чоловіка. Забудьте про банальні шкарпетки і одеколони - подарунок повинен бути особливим і обдуманим.

Одяг

Багато чоловіків або не люблять шопінг, або абсолютно не мають на нього часу. Ходіння по магазинах і вибір речей стомлює і забирає багато часу. Щоб позбавити хлопця потреби шукати новий зимовий одяг, зробіть йому подарунок. Одяг повинен відповідати смаку чоловіка і його інтересам. Можна купити йому теплий зимовий светр з новорічним малюнком, молодіжну сорочку або нові джинси. Хорошим подарунком також буде якісне чоловіче зимове взуття - стильним і теплим черевикам буде радий будь-який чоловік.

Аксесуар

Хороший чоловічий аксесуар - це універсальний подарунок на будь-яке свято. Головне правило у виборі подарунка - його корисність. Якщо ваш хлопець не носить краватки або не любить ремені - не потрібно дарувати йому непотрібну річ. Хорошим подарунком будуть годинник - механічні або електронні, а також смарт-годинник. Якщо чоловікові може стати в нагоді похідний рюкзак або новий гаманець - порадуйте його сюрпризом. Якщо ви не можете визначитися з вибором аксесуара - подаруйте йому сертифікат в магазин.

Інтернет-підписка

Ваш чоловік любить дивитися фільми і серіали у вільний час? Подаруйте йому підписку на відеосервіс, де він найчастіше дивиться кіно. Додаткові можливості, які дає підписка, обов'язково йому знадобляться. Пізніше ви зможете разом провести вечір за переглядом фільму. Любителю читання можна подарувати платну підписку на книжковий сайт.

Ігрові товари

Якщо чоловік любить розслабитися за комп'ютерною грою у вільний час - ігрова техніка його точно обрадує. Хлопцеві-геймеру можна подарувати ігрові навушники, ігрову мишку, новий джойстик або VR-шолом. Вдалим подарунком буде ігрова консоль PlayStation, проте коштує вона недешево.

Спортивний подарунок

Якщо чоловік ще не має абонемента - можете подарувати йому карту в один зі спортзалів міста. Ще кращим рішенням буде купити подвійний абонемент, щоб зміцнювати здоров'я разом. Якщо хлопець вже ходить в спортзал - можете продовжити його абонемент, або купити йому хороші кросівки чи спортивний інвентар.

Для подорожей

Квиток в нове місце або туристична поїздка - відмінний подарунок для коханого чоловіка. Однак дарувати такий сюрприз слід обережно, адже в пандемію коронавірусу багато напрямків закриті. Подорожувати також можна по Україні - подаруйте хлопцеві квиток в гірськолижний курорт Карпат або романтичний тур по Львову. Якщо ваш чоловік - завзятий мандрівник, можна придбати для нього туристичний рюкзак або камеру GoPro.

Подарунки для шлунка

Подарунок для чоловіка також може бути пов'язаний з кулінарією - це може бути кавоварка, набір для барбекю, невеликий домашній бар або алкогольний набір. Чоловікові також можна подарувати кошик з делікатесами або солодощами, в залежності від його смаків. Такий їстівний сюрприз йому точно сподобається.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова