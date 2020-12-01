Вибір зручного і теплого зимового взуття дуже важливий для представників будь-якої статі. Правильно підібране взуття добре виглядає на чоловікові, підходить до його стилю одягу і прослужить йому не один рік. Деякі тенденції в чоловічій взуттєвій моді давно пішли в минуле, а інші стали дуже актуальними цієї зими.
Чоловіче взуття в стилі casual
Взуття в стилі casual для чоловіків вже кілька років залишається головним зимовим хітом. Воно підходить для прогулянок по вулиці, а також для побачень, роботи, навчання і невеликого тренування.
Класичний стиль
Класика, перевірена часом, представлена в нинішньому сезоні строгими, однотонними туфлями і моделями, розбавленими стриманим декором. Найбільш популярними моделями є черевики з круглими носами, виконані з натуральної шкіри або замші. Взуття можна доповнити пряжками, шнурівкою, ланцюгами.
Взуття в спортивному стилі
Класичні кросівки цієї зими не в моді, а ось черевики спортивного стилю дуже актуальні. Якщо раніше подібне взуття вважалася виключно туристичним, сьогодні імениті дизайнери активно використовують його в своїх колекціях, причому носити його вони пропонують з класичним гардеробом: брюками і джинсами.
Якщо вам до смаку кросівки, вибирайте моделі коричневих кольорів із замші, нубуку, які можуть бути доповнені текстильними вставками з різними фактурами, прикрашені графічними візерунками. У моді також спортивне взуття зі шкіри на масивній товстій підошві, яку зручно носити в ожеледицю.
Взуття нестандартної форми
Любителі оригінального взуття можуть звернути увагу на челсі і дезертири. Таке взуття зробить ваш стиль яскравим і неповторним. Любителі армійської тематики можуть придбати армійські бутси, але вони повинні поєднуватися з рештою одягом.
Чоловічі напівчоботи
Напівчоботи - це найбільш практичний і зручний тренд зими. Такі чоботи можуть мати масивні підошви, стійкий квадратний каблук або гострий ніс. Наймоднішою моделлю напівчобіт вважається взуття з бічною шнурівкою.
Взуття на хутрі
Взуття з натуральним коротким хутром - це вибір жителів холодних регіонів. У такому взутті ноги добре зберігають тепло, не натираються і не потіють. Штучне хутро не менш тепле, але менш дихаюче.
Як підібрати і носити якісне чоловіче взуття
- Не економте на взутті і не намагайтеся купити найдешевшу пару - швидше за все вона прослужить вам недовго.
- Комфортне і тепле зимове взуття має рифлену, товсту підошву. Також слід враховувати висоту черевик - в занадто низькі моделі буде потрапляти сніг.
- Зимове взуття повинне бути на розмір більше, оскільки одягається на товсту шкарпетку і може стискатися під низькою температурою.
- Змащувати взуття захисним кремом потрібно кожну п'яту носку. Наносити крем можна тільки на чисте взуття.
- Якщо взуття промокає - купіть спеціальний водовідштовхувальний спрей для взуття для мокрої погоди.
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