Це велике церковне свято символізує зустріч Божого Сина з людством.

У понеділок, 15 лютого, православні віруючі в Україні відзначать Стрітення Господнє. Це свято відноситься до двунадесятих, тобто до тих, які присвячені подіям з життя Христа. Назва свята перекладається як "зустріч", оскільки в цей день зустрічаються Старий і Новий Завіти. У народі 15 лютого пов'язують із зустріччю зими і весни.

Історія Стрітення Господнього

На 40 день після народження Ісуса Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб принести богу подячну жертву за первістка. Для обряду посвяти їх зустрів Старий Симеон. Він прожив майже 300 років, оскільки ангел пообіцяв йому, що Симеон житиме поки не зустріне Спасителя людства. У немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію. Праведний Симон вважається свідком Божественного походження Христа.

Традиції на Стрітення Господнє

У цей день заведено відвідати храм і помолитися Ісусу, принести на освячення свічки і воду. На Стрітення будинок обходять з освяченими свічками і таким чином захищають його від злих сил і хвороб. Святу воду використовують для зняття пристріту і лікування важко хворих.

Сьогодні потрібно пробачити всі образи, повернути борги. Після свята займаються весняними справами - переганяють худобу, білять дерева, готуються до посіву.

На Стрітення існують деякі заборони:

не можна займатися важкою фізичною працею,

не можна прати, прибирати, робити ремонт в цей день;

заборонено лихословити, бажати людям зла, сваритися;

не рекомендується в цей день їхати далеко від дому, інакше можна потрапити в біду.

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Автор: Катерина Пулатова