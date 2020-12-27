Свята в січні 2021 року / фото ua.depositphotos.com

Перший місяць нового року завжди дуже очікуваний. Січень традиційно насичений різноманітними святами як релігійними, так і державними.

Читайте такожМузика для новорічного настрою: добірка найкращих святкових пісеньТак, другий місяць зими починається низкою новорічно-різдвяних свят, які подарують декілька додаткових днів для відпочинку. Найбільшим релігійним святом є Різдво Христове, яке християни східного обряду святкують 7 січня.

У січні Україна також відзначатиме одне з найважливіших державних свят, роль якого в історії країни важко переоцінити. Йдеться про День соборності, який символізує єдність. Саме цього дня діячами УНР та ЗУНР у 1919 році було проголошено Акт Злуки.

Крім того, в січні відзначатиметься День Автономної Республіки Крим. Адже 20 січня 1991 року на території півострова Крим відбувся законний референдум, підсумки якого стали основою для створення Автономної Республіки Крим у складі України

Свята та пам’ятні дати у січні 2021 року

  • 1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру
  • 6 січня – Святвечір
  • 7 січняРіздво Христове
  • 8 січня – День метро
  • 11 січня – Всесвітній день "дякую"
  • 14 січня – Старий Новий рік
  • 17 січня – Всесвітній день снігу
  • 19 січня – Хрещення Господнє
Святкові дати в січні 2021 / фото REUTERS
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 21 січня – Міжнародний день обіймів
  • 22 січняДень Соборності України
  • 25 січня – День студентів (Тетянин день)
  • 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
  • 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України
  • 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони
  • 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
  • 31 січня – Всесвітній день ювеліра
Календар святкових днів на січень 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Аліна Вишневська