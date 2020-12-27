Другий зимовий місяць багатий на свята, серед яких, зокрема, можна виділити Різдво та День Соборності України.

Перший місяць нового року завжди дуже очікуваний. Січень традиційно насичений різноманітними святами як релігійними, так і державними.

Читайте такожМузика для новорічного настрою: добірка найкращих святкових пісеньТак, другий місяць зими починається низкою новорічно-різдвяних свят, які подарують декілька додаткових днів для відпочинку. Найбільшим релігійним святом є Різдво Христове, яке християни східного обряду святкують 7 січня.

У січні Україна також відзначатиме одне з найважливіших державних свят, роль якого в історії країни важко переоцінити. Йдеться про День соборності, який символізує єдність. Саме цього дня діячами УНР та ЗУНР у 1919 році було проголошено Акт Злуки.

Крім того, в січні відзначатиметься День Автономної Республіки Крим. Адже 20 січня 1991 року на території півострова Крим відбувся законний референдум, підсумки якого стали основою для створення Автономної Республіки Крим у складі України

Свята та пам’ятні дати у січні 2021 року

1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру

– Новий рік, Всесвітній день миру 6 січня – Святвечір

– Святвечір 7 січня – Різдво Христове

– 8 січня – День метро

– День метро 11 січня – Всесвітній день "дякую"

– Всесвітній день "дякую" 14 січня – Старий Новий рік

– Старий Новий рік 17 січня – Всесвітній день снігу

– Всесвітній день снігу 19 січня – Хрещення Господнє

20 січня – День Автономної Республіки Крим

– День Автономної Республіки Крим 21 січня – Міжнародний день обіймів

– Міжнародний день обіймів 22 січня – День Соборності України

– 25 січня – День студентів (Тетянин день)

– День студентів (Тетянин день) 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України

– Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

– Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України

– День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони

– День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України

– День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України 31 січня – Всесвітній день ювеліра

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Автор: Аліна Вишневська