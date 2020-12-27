Перший місяць нового року завжди дуже очікуваний. Січень традиційно насичений різноманітними святами як релігійними, так і державними.
Читайте такожМузика для новорічного настрою: добірка найкращих святкових пісеньТак, другий місяць зими починається низкою новорічно-різдвяних свят, які подарують декілька додаткових днів для відпочинку. Найбільшим релігійним святом є Різдво Христове, яке християни східного обряду святкують 7 січня.
У січні Україна також відзначатиме одне з найважливіших державних свят, роль якого в історії країни важко переоцінити. Йдеться про День соборності, який символізує єдність. Саме цього дня діячами УНР та ЗУНР у 1919 році було проголошено Акт Злуки.
Крім того, в січні відзначатиметься День Автономної Республіки Крим. Адже 20 січня 1991 року на території півострова Крим відбувся законний референдум, підсумки якого стали основою для створення Автономної Республіки Крим у складі України
Свята та пам’ятні дати у січні 2021 року
- 1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру
- 6 січня – Святвечір
- 7 січня – Різдво Христове
- 8 січня – День метро
- 11 січня – Всесвітній день "дякую"
- 14 січня – Старий Новий рік
- 17 січня – Всесвітній день снігу
- 19 січня – Хрещення Господнє
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим
- 21 січня – Міжнародний день обіймів
- 22 січня – День Соборності України
- 25 січня – День студентів (Тетянин день)
- 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України
- 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони
- 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
- 31 січня – Всесвітній день ювеліра
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