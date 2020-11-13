Щирі вітальні рядки з нагоди світлого й милого свята.

Сьогодні, 13 листопада, у багатьох країнах світу відзначається щорічний Всесвітній день доброти.

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиВідзначати це свято вперше запропонували учасники волонтерського руху "За доброту", що виник в Японії у 1997 році. Датою для нього був обраний день відкриття у 1998 році в Токіо I-ї конференції Всесвітнього руху доброти. Офіційно Всесвітній день доброти був заснований у Сінгапурі 18 листопада 2000 року на III конференції Руху доброти.

Всесвітній день доброти – це свято дії, тому й заходи, приурочені до цього пам'ятного дня, завжди спрямовані на допомогу нужденним людям. Воно має надихати людей на добрі вчинки і сприяти за допомогою їх поліпшенню життя в світі.

УНІАН зібрав найкращі привітання, яскраві листівки та картинки з нагоди Всесвітнього дня доброти.

Всесвітній день доброти – вірші та листівки

***

У день Всесвітній доброти,

Від щирого серця вам побажаю

Якомога більше теплоти,

І щастя вам без краю.

Не бійтеся віддавати

Добро і радість близьким,

І нехай прибуде благодать,

А життя за все дякує надлишком!

***

Світу не вистачає доброти,

І з ним своєю поділися,

І крапелька твого добра

Точно зробить світліше життя.

У день всесвітньої доброти

Бажаю один до одного протягнути долоні,

І добром, ласкою і теплом,

Нехай цей день ваше життя наповнить.

***

У День чудовий – доброти,

Я бажаю, щоб ти

В руки злості не давався,

Сміявся!

Милосердя, доброта

Не покинуть нехай тебе.

Тільки радість і удача,

Сміх, любов і не інакше!

***

Доброта рятує світ,

Це всім давно відомо!

В житті нашому

Це завжди доречно!

Вітаю з Днем доброти!

***

А доброта, як сонце на світанку –

Освітлює і зігріває все.

І цілий світ в прозорому серпанку

Тепло і добрість у собі несе.

І так приємно радість відчувати,

І дотик ніжний сонечка згори.

І хочеться всю землю обійняти,

Бо щастя всюди, що не говори.

***

У день всесвітній доброти

Всім даруй свої усмішки,

Нехай збуваються мрії,

І стираються помилки.

Вся планета в цей день

Нехай радіє і сміється,

Роздавай добро всюди,

І воно до тебе повернеться!

Привітання з Днем доброти у прозі

***

У День доброти бажаю неймовірних подій, щирих людей поруч і приємних новин! Нехай цей день пройде в колі дорогих тобі людей, подарує добрі чудеса, ніжність, посмішки і позитив, а все хороше примножиться на мільйон! Зі святом тебе!

***

Нехай День доброти подарує тобі щире добро, дасть зрозуміти, що віддаючи щось позитивне у Всесвіт, ти отримуєш значно більше. І я бажаю, щоб в твоїй душі завжди знайшлося місце для чуйності, благих вчинків і щастя!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем доброти і бажаю, щоб в твоєму житті не було місця для злості і зневіри, щоб в твоєму серці завжди виникало бажання робити добрі справи, від чого і радіти життю! Бажаю посмішок і щастя, теплоти спорідненої душі і удачі для всіх добрих починань!

***

Бажаю, щоб цей світ був добрим до тебе. Бажаю, щоб тебе оточували добрі люди. Адже сьогодні – Всесвітній день доброти. Так нехай твоє життя виключає біди та негоди. Нехай кожен день дарує усмішки і щастя!

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Автор: УНІАН