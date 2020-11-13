Сьогодні, 13 листопада, у багатьох країнах світу відзначається щорічний Всесвітній день доброти.
Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиВідзначати це свято вперше запропонували учасники волонтерського руху "За доброту", що виник в Японії у 1997 році. Датою для нього був обраний день відкриття у 1998 році в Токіо I-ї конференції Всесвітнього руху доброти. Офіційно Всесвітній день доброти був заснований у Сінгапурі 18 листопада 2000 року на III конференції Руху доброти.
Всесвітній день доброти – це свято дії, тому й заходи, приурочені до цього пам'ятного дня, завжди спрямовані на допомогу нужденним людям. Воно має надихати людей на добрі вчинки і сприяти за допомогою їх поліпшенню життя в світі.
УНІАН зібрав найкращі привітання, яскраві листівки та картинки з нагоди Всесвітнього дня доброти.
Всесвітній день доброти – вірші та листівки
***
У день Всесвітній доброти,
Від щирого серця вам побажаю
Якомога більше теплоти,
І щастя вам без краю.
Не бійтеся віддавати
Добро і радість близьким,
І нехай прибуде благодать,
А життя за все дякує надлишком!
***
Світу не вистачає доброти,
І з ним своєю поділися,
І крапелька твого добра
Точно зробить світліше життя.
У день всесвітньої доброти
Бажаю один до одного протягнути долоні,
І добром, ласкою і теплом,
Нехай цей день ваше життя наповнить.
***
У День чудовий – доброти,
Я бажаю, щоб ти
В руки злості не давався,
Сміявся!
Милосердя, доброта
Не покинуть нехай тебе.
Тільки радість і удача,
Сміх, любов і не інакше!
***
Доброта рятує світ,
Це всім давно відомо!
В житті нашому
Це завжди доречно!
Вітаю з Днем доброти!
***
А доброта, як сонце на світанку –
Освітлює і зігріває все.
І цілий світ в прозорому серпанку
Тепло і добрість у собі несе.
І так приємно радість відчувати,
І дотик ніжний сонечка згори.
І хочеться всю землю обійняти,
Бо щастя всюди, що не говори.
***
У день всесвітній доброти
Всім даруй свої усмішки,
Нехай збуваються мрії,
І стираються помилки.
Вся планета в цей день
Нехай радіє і сміється,
Роздавай добро всюди,
І воно до тебе повернеться!
Привітання з Днем доброти у прозі
***
У День доброти бажаю неймовірних подій, щирих людей поруч і приємних новин! Нехай цей день пройде в колі дорогих тобі людей, подарує добрі чудеса, ніжність, посмішки і позитив, а все хороше примножиться на мільйон! Зі святом тебе!
***
Нехай День доброти подарує тобі щире добро, дасть зрозуміти, що віддаючи щось позитивне у Всесвіт, ти отримуєш значно більше. І я бажаю, щоб в твоїй душі завжди знайшлося місце для чуйності, благих вчинків і щастя!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем доброти і бажаю, щоб в твоєму житті не було місця для злості і зневіри, щоб в твоєму серці завжди виникало бажання робити добрі справи, від чого і радіти життю! Бажаю посмішок і щастя, теплоти спорідненої душі і удачі для всіх добрих починань!
***
Бажаю, щоб цей світ був добрим до тебе. Бажаю, щоб тебе оточували добрі люди. Адже сьогодні – Всесвітній день доброти. Так нехай твоє життя виключає біди та негоди. Нехай кожен день дарує усмішки і щастя!
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