Не так уже багато часу залишилося до Нового 2021 року. В низці передноворічних турбот одним із найважливіших є питання вибору ялинки.
Багато хто вважає за краще не шкодити екосистемі, зберігаючи цілісність величезної кількості ялинок, що ростуть у лісах. Тому чимало людей віддає перевагу штучним новорічним ялинкам. До того ж таке новорічне дерево прослужить декілька років і не доведеться щоразу купувати нову ялину.
Штучна ялинка на Новий рік: як обрати
Читайте такожЯлинка на Новий рік 2021: як вибрати зелену красуню та якнайдовше зберегти її ефектноюОбираючи штучну ялинку, насамперед слід звернути увагу на якість виробу. Так, її матеріал повинен бути міцним і не мати різкого запаху. На коробці обов’язково має бути зазначено, що ялинка зроблена з вогнетривкого пластику або поліетилену. У продавця слід попросити сертифікат якості, який засвідчує екологічність і гіпоалергенність виробу.
Такі новорічні деревця можуть бути і зеленими, і блакитними, і червоними. Важливо, щоб барвник був натуральним і стійким до вигорання та води, що повинно бути вказано на упаковці.
Штучну ялинку також потрібно перевірити на міцність: посмикати голки, щоб упевнитися, що вони не обсипаються, а також провести рукою проти їх "росту" - вони повинні розправитися й набути колишнього вигляду.
Також слід зігнути кілька гілочок: якщо вони згинаються просто й без значних зусиль – значить, вибрана модель ялинки досить якісна. Гілки при цьому повинні впевнено "триматися" за стовбур, а голки не обсипатися за будь-якого руху.
Ще один важливий момент під час вибору ялинки – підставка під деревце. Краще, якщо вона буде металевою. Тому що пластмасова підставка швидко зламається й доведеться мудрувати над тим, як встановлювати ялинку, щоб вона не впала.
Які бувають штучні ялинки
Ринок цих виробів – доволі насичений. Є, зокрема, ялинки з підсвічуванням. Вона буває вбудована світлодіодна й волоконно-оптична. Плюс таких ялинок – не треба додатково купувати гірлянди. Причому підсвічування може бути як одноколірним, так і різнобарвним. Такі лампочки не нагріваються, тому малоймовірно, щоб через них може виникнути пожежа.
Що стосується матеріалу ялинки, то нині є новорічні красуні з високоякісної гуми. Дерево збирається з окремо виготовлених гілок, яке дуже схоже на живу ялину й має хорошу пожежостійкість. Коштує таке деревце немало.
Варті уваги литі ялинки, які виготовлені за новими європейськими технологіями. Кожну гілку цих дерев заливають в окрему форму. Вони схожі на натуральні ялинки й не потребують збирання – варто тільки розправити гілки.
Часто ялинки роблять з ПВХ (полівінілхлориду) – це такий вид пластику. ПВХ виробляється з продуктів нафтопереробки з домішками свинцю і навіть за використання високоякісних технологій завдає нехай навіть незначної, але шкоди організму.
Догляд за штучними ялинками
Штучні ялинки не потребують особливого догляду. Зокрема, за литою, гумовою та ялиною з ПВХ догляд схожий: її потрібно добре вимити під душем і просушити. Але таку процедуру не можна застосувати до дерева, на якому є світлодіодні лампи, – її гілки потрібно акуратно протерти вологою ганчіркою.
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