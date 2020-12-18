Новорічна красуня має тішити око, тому важливо не помилитися з вибором святкового деревця.

Ялинка є одним із символів зустрічі Нового року, адже хвойне деревце, прикрашене яскравими іграшками, гірляндами додає урочистого, святкового настрою.

Є багато варіантів головного новорічного атрибута. Найпопулярнішим видом новорічного дерева, мабуть, усе ще залишається жива ялинка. Важливо знати, яким має бути дерево, та критерії його вибору.

Новорічна ялинка: найпоширеніші види

Читайте такожЯк прикрасити ялинку до Нового року 2021 - красиві ідеї на рік БикаКупувати ялинку варто на спеціальних ялинкових ринках. Легальні живі новорічні ялинки маркуються спеціальними уніфікованими засобами.

Перелік новорічних дерев на ринках традиційно представлений ялинками, соснами та ялицями. Найдовше простоїть у будинку, за словами фахівців, ялиця – близько двох тижнів. На декілька днів менше радуватиме око сосна, і на третьому місці за витривалістю в домашніх умовах – ялинка.

Як вибрати ялинку на Новий рік

Підбирати новорічну красуню, щоб припала до смаку, краще в денний час, коли всі недоліки товару краще видно. До того ж тоді й більший вибір товару.

Купувати ялинку надійніше напередодні новорічного свята, адже в такому разі, найімовірніше, вона довше постоїть і не обсиплеться.

Обираючи новорічне деревце, насамперед варто звернути увагу на його свіжість. Зокрема, рекомендується злегка постукати ялинкою об землю. Якщо дерево свіже або нещодавно зрубане – голки обсипатися не повинні. Також можна зігнути кілька гілочок на ялинці: вони повинні бути еластичними й випрямлятися назад.

Стовбур дерева повинен бути міцним і чистим, без цвілі та моху, й теж покритий голками. Якщо на зрізі темне кільце, то дерево зрізано давно й довго не протримається.

Важливий і колір голок хвої: якщо насичений, темно-зелений – таку ялинку можна брати; натомість жовтуватого або сірого забарвлення краще не купувати. Можна також зірвати пару голок і розтерти їх у руці – вони повинні давати аромат.

Варто звернути увагу й на форму ялинки. Якщо вона буде розміщена в кутку кімнати, то для цього можна вибирати й не особливо пухнасту ялинку. Ялинку, яка прикрашатиме центр кімнати, слід оглядати ретельніше з усіх боків: вона повинна бути симетричною. І звісно ж, новорічна красуня має тішити око.

Встановлення та догляд за ялинкою

Аби новорічне деревце довше простояло, за ним потрібно правильно доглядати. Так, не варто відразу після покупки заносити його в тепле приміщення. Найкраще залишити ялинку на балконі або в підвалі на декілька годин, щоб не було різкого перепаду температури.

Після цього можна встановлювати ялинку в кімнаті. Як це зробити, є декілька способів. Найкращим варіантом буде поставити ялинку у відро з водою або із сирим піском. Перед тим стовбур дерева треба відпиляти від місця зрубу приблизно на 1,3-2,5 см або зачистити знизу від кори.

Щоб дерево простояло довше, рекомендується кожні два дні його поливати відстояною водою. Крім того, якщо попередньо покласти у воду кілька шматочків цукру, то ялинка не буде втрачати хвою до двох тижнів.

Часто новорічну ялинку ставлять на підставку. У такому разі перед встановленням рекомендується обмотати її стовбур мокрою ганчіркою. Також дерево потрібно збризкувати водою, щоб зберегти свіжий вигляд ялинки.

Ялинка в горщику на Новий рік

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЧудовим варіантом буде купити ялинку з корінням і посадити її навесні поруч із будинком – наступного року її знову можна буде використовувати за призначенням. Такий варіант оптимальний, зокрема, для мешканців приватного сектора.

Однак ялинки в горщику потребують особливого догляду. Так, температура повітря в приміщенні не повинна перевищувати +20°С. Також краще не встановлювати поблизу дерева нагрівальних приладів. Таку ялинку потрібно регулярно поливати й обприскувати водою або поставити біля неї зволожувач повітря чи резервуар із водою.

Якщо дерево пустило молоді гілки, його потрібно якнайшвидше винести у прохолодне або неопалюване приміщення.

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Автор: УНІАН