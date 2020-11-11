Милі вітальні рядки та барвисті картинки на адресу власниць імені Анастасія з днем їхніх іменин.

Сьогодні, 11 листопада, свій День ангела святкують жінки, що мають прекрасне ім’я Анастасія. Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобної мучениці Анастасії Римлянині.

Що означає ім’я Анастасія

Читайте такожЗначення імені Анастасія: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм’я Анастасія має древньогрецьке походження та є жіночою формою чоловічого імені Анастасій. У перекладі з древньогрецької воно означає "повернення до життя", "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна".

Настя дуже душевна й чуйна людина, їй не чужі жалість та милосердя. До того ж зазвичай це дуже вольова жінка, незламна і тверда.

Народжена восени Анастасія – стримана на емоції й не дуже товариська.

День Анастасії – вітальні вірші та листівки

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаю тебе квіточко, з Днем ангела Анастасії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, кращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Анастасія – як звучить красиво,

Велично, ніжно і легко.

Бажаю, щоб ти була щасливою.

Щоб у серці почуття жили глибоко.

Щоб ти сяяла, як на небі зірки,

Був яскравим життя шлях, у всьому щастило.

Щоб вдавалося все легко й просто.

Сердечко буйно радістю цвіло.

Очі, щоб щастям щиро сяяли,

І сонця теплий промінчик у хмарах.

Кохали, щоб тебе й обожнювали.

Чоловіки, щоб носили на руках.

***

Хай свята Анастасія піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.

Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

***

Настя, з днем твоїм чарівним!

Легкості, чудес, добра,

Бути коханою, незрівнянною.

Щастя море – через край!

Яскравою будь завжди, Настуне,

Спокійною – день і ніч.

Співай, живи на всю котушку!

І жени печалі геть.

***

Анастасія, ти прекрасна,

Такою розкішною будь завжди,

Сяй, як сонце в небі, ясно,

Розфарбуй життя в яскраві кольори!

Нехай буде, Настуне, удача

З тобою поряд крокувати!

Посмішки радісної не ховаючи,

Бажаю в щасті потопати!

З Днем ангела Анастасії: привітання у прозі та картинках

***

Анастасіє, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

***

Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!

***

Анастасіє, твоє ім'я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

***

Вітаю, мила Анастасіє! Бажаю літати у хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов'ю в серці зустрічати кожен день.

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Автор: Аліна Вишневська