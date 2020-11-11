Сьогодні, 11 листопада, свій День ангела святкують жінки, що мають прекрасне ім’я Анастасія. Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобної мучениці Анастасії Римлянині.
Що означає ім’я Анастасія
Читайте такожЗначення імені Анастасія: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм’я Анастасія має древньогрецьке походження та є жіночою формою чоловічого імені Анастасій. У перекладі з древньогрецької воно означає "повернення до життя", "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна".
Настя дуже душевна й чуйна людина, їй не чужі жалість та милосердя. До того ж зазвичай це дуже вольова жінка, незламна і тверда.
Народжена восени Анастасія – стримана на емоції й не дуже товариська.
День Анастасії – вітальні вірші та листівки
***
Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вітаю тебе квіточко, з Днем ангела Анастасії,
Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,
Всі бажання та надії, кращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
Анастасія – як звучить красиво,
Велично, ніжно і легко.
Бажаю, щоб ти була щасливою.
Щоб у серці почуття жили глибоко.
Щоб ти сяяла, як на небі зірки,
Був яскравим життя шлях, у всьому щастило.
Щоб вдавалося все легко й просто.
Сердечко буйно радістю цвіло.
Очі, щоб щастям щиро сяяли,
І сонця теплий промінчик у хмарах.
Кохали, щоб тебе й обожнювали.
Чоловіки, щоб носили на руках.
***
Хай свята Анастасія піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.
Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.
***
Настя, з днем твоїм чарівним!
Легкості, чудес, добра,
Бути коханою, незрівнянною.
Щастя море – через край!
Яскравою будь завжди, Настуне,
Спокійною – день і ніч.
Співай, живи на всю котушку!
І жени печалі геть.
***
Анастасія, ти прекрасна,
Такою розкішною будь завжди,
Сяй, як сонце в небі, ясно,
Розфарбуй життя в яскраві кольори!
Нехай буде, Настуне, удача
З тобою поряд крокувати!
Посмішки радісної не ховаючи,
Бажаю в щасті потопати!
З Днем ангела Анастасії: привітання у прозі та картинках
***
Анастасіє, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!
***
Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!
***
Анастасіє, твоє ім'я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!
***
Вітаю, мила Анастасіє! Бажаю літати у хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов'ю в серці зустрічати кожен день.
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