Сьогодні, 13 грудня, свій День ангела відзначають чоловіки на ім’я Андрій. А церква цього дня вшановує святого Андрія Первозванного.
Читайте такожДень Андрія Первозванного: чим відомий апостол, традиції та заборони святаЗгідно із Біблією, святий Андрій був першим апостолом, котрий пішов за Ісусом Христом. Згодом він привів до Спасителя свого рідного брата – святого апостола Петра. Після розп’яття і воскресіння Ісуса святий Андрій проповідував по світу Слово Боже.
Помер Андрій Первозванний за страшних обставин. Закоренілий язичник і правитель міста Патри Егеат звелів заподіяти апостолу найдовші страждання і розіп'яти його на хресті.
День апостола Андрія є одним із найбільш таємничих і цікавих. Також сьогодні привітання з Днем ангела лунають на адресу всіх Андріїв. УНІАН зібрав найкращі вітальні вірші та прозові рядки, а також красиві листівки та картинки.
З Днем ангела Андрія – вірші та листівки
***
Андрію, вітаю зі святом!
Бажаю радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго – до сивин!
Хай ангел завжди поруч буде,
Та береже тебе від зла!
Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,
Здоров'я й сил! Щастя і добра!
***
Андрію, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
Тобі, Андрюха, привітання!
Будь завжди такий крутий,
Щоб лиха, невезіння
Обходили стороною.
Щоб гламурні тусовки
Вічно радували нас.
Щоб класні дівчата
Не зводили з тебе очей.
Ну, а ми бажаємо дружно:
Бути тобі завжди в струмені,
З нами будь скрізь, де потрібно –
Довіряємо ми тобі.
***
З Днем Андрія Первозванного!
Бажаю тобі всього найліпшого,
Щоб всі здійснилися мрії,
Щоб зігрівали тебе обійми кохання.
Щоб оминали тебе біди,
Щоб життя було оповите спокоєм.
Щоб прозорі були небеса,
І захищав святий Андрій завжди!
***
Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі
Тобі запалив три щасливі свічі.
Одну – за любов,
Що збуджує кров,
Другу – за доброту,
щирість і прямоту,
Остання свіча – оберіг
Щоб Ангел тебе зберіг.
***
Зі святом тебе, Андрію!
Наливай скоріше та пий:
За здоров'я та удачу,
За проекти і завдання,
За успіх у справах вагомих
На роботі, в спорті, вдома.
Будуть нехай завжди причини
Гордим бути, що ти чоловік!
Привітання з Днем Андрія у прозі та картинках
***
У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
***
Андрій, бажаю вільного простору твоїй уяві і міцної впевненості в тому, що завжди зможеш досягти бажаного результату. Нехай твоя веселість, життєрадісність і винахідливість привертає до тебе надійних друзів, потрібних людей і найщедріших роботодавців. З днем Ангела!
***
Вітаю з Днем ангела Андрія! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш - він разом з тобою радітиме.
***
Вітаю з Днем Андрія Первозванного. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому шляху. Нехай ясним буде не лише це свято, але й усі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов!
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