Милі та кумедні вітальні рядки і побажання з іменинами Андрія.

Сьогодні, 13 грудня, свій День ангела відзначають чоловіки на ім’я Андрій. А церква цього дня вшановує святого Андрія Первозванного.

Читайте такожДень Андрія Первозванного: чим відомий апостол, традиції та заборони святаЗгідно із Біблією, святий Андрій був першим апостолом, котрий пішов за Ісусом Христом. Згодом він привів до Спасителя свого рідного брата – святого апостола Петра. Після розп’яття і воскресіння Ісуса святий Андрій проповідував по світу Слово Боже.

Помер Андрій Первозванний за страшних обставин. Закоренілий язичник і правитель міста Патри Егеат звелів заподіяти апостолу найдовші страждання і розіп'яти його на хресті.

День апостола Андрія є одним із найбільш таємничих і цікавих. Також сьогодні привітання з Днем ангела лунають на адресу всіх Андріїв. УНІАН зібрав найкращі вітальні вірші та прозові рядки, а також красиві листівки та картинки.

З Днем ангела Андрія – вірші та листівки

***

Андрію, вітаю зі святом!

Бажаю радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго – до сивин!

Хай ангел завжди поруч буде,

Та береже тебе від зла!

Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,

Здоров'я й сил! Щастя і добра!

***

Андрію, вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Тобі, Андрюха, привітання!

Будь завжди такий крутий,

Щоб лиха, невезіння

Обходили стороною.

Щоб гламурні тусовки

Вічно радували нас.

Щоб класні дівчата

Не зводили з тебе очей.

Ну, а ми бажаємо дружно:

Бути тобі завжди в струмені,

З нами будь скрізь, де потрібно –

Довіряємо ми тобі.

***

З Днем Андрія Первозванного!

Бажаю тобі всього найліпшого,

Щоб всі здійснилися мрії,

Щоб зігрівали тебе обійми кохання.

Щоб оминали тебе біди,

Щоб життя було оповите спокоєм.

Щоб прозорі були небеса,

І захищав святий Андрій завжди!

***

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі

Тобі запалив три щасливі свічі.

Одну – за любов,

Що збуджує кров,

Другу – за доброту,

щирість і прямоту,

Остання свіча – оберіг

Щоб Ангел тебе зберіг.

***

Зі святом тебе, Андрію!

Наливай скоріше та пий:

За здоров'я та удачу,

За проекти і завдання,

За успіх у справах вагомих

На роботі, в спорті, вдома.

Будуть нехай завжди причини

Гордим бути, що ти чоловік!

Привітання з Днем Андрія у прозі та картинках

***

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

***

Андрій, бажаю вільного простору твоїй уяві і міцної впевненості в тому, що завжди зможеш досягти бажаного результату. Нехай твоя веселість, життєрадісність і винахідливість привертає до тебе надійних друзів, потрібних людей і найщедріших роботодавців. З днем Ангела!

***

Вітаю з Днем ангела Андрія! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш - він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому шляху. Нехай ясним буде не лише це свято, але й усі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов!

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Автор: УНІАН