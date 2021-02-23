Щирі побажання з нагоди іменин Валентини, а також яскраві вітальні листівки та картинки.

Сьогодні, 23 лютого, свій День ангела святкують дівчата та жінки на ім’я Валентина. Цього дня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Валентини.

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниЖіноче ім'я Валентина прийшло до нас із латинської мови. Воно походить від римського родового імені Valentinus, а те, своєю чергою, від слова valens, що в перекладі означає "сильний" або "здоровий". З огляду на це, ім’я Валентина тлумачиться як "сильна" або "здорова". Принаймні - це найпопулярніша версія походження імені.

Вважається, що ця дівчина привітна й добра, не прагне верховодити та чудово справляється з будь-якою дорученою роботою.

УНІАН зібрав красиві привітання з іменинами Валентини у віршах та прозі, а також у барвистих картинках і листівках.

З Днем ангела Валентини – вірші та листівки

***

З Днем ангела Валентини вітаю!

І я тобі бажаю

Якщо сонця, то променистого,

Якщо неба, то ясного та чистого

Якщо здоров'я то міцного,

А якщо кохання, то взаємного та щасливого!

***

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Кохання, щастя та родинного тепла!

***

Мила Валентино, вітаю з іменинами!

Нехай на твоєму обличчі частіше сяє усмішка,

Нехай з очей не зникають іскорки щастя,

Нехай тебе ніколи не залишає удача,

І нехай тебе завжди супроводжує успіх!

Будь завжди ефектною, привабливою, чудовою, цікавою жінкою!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з днем ангела Валентини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

* * *

Сьогодні Валя лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Найкращій, любій, чарівній,

Красуні нашій Валі,

У День ангела бажаю,

Сьогодні й надалі:

Щоб усе в житті складалось,

Не було печалі,

Щоб удача тебе вела,

Вверх по вертикалі,

У коханні нехай буде,

Усе в ідеалі,

Хай доповнять свято гості,

Й вино в бокалі!

***

Для тебе троянди дарують свій цвіт,

Найкращу з пісень дарує пташина,

Вітає сьогодні тебе цілий світ,

З Днем ангела, дорога Валентино!

Привітання з Днем ангела Валентини у прозі й картинках

***

Вітаю тебе, Валентино, з Днем ангела. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

З іменинами вітаю тебе, Валентино! Нехай твоє життя буде яскравим і цікавим. Хай завжди тебе супроводжує щастя, а життя радує яскравими фарбами. Будь радісною і коханою!

***

Ніжна, мила й прекрасна Валентино, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю бути яскравою, успішною і чарівною. Нехай твої мрії здійснюються та удача буде на твоєму боці.

***

У День ангела Валентини хочу побажати міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя й нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим і щасливим.

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Автор: УНІАН