Сьогодні, 23 лютого, свій День ангела святкують дівчата та жінки на ім’я Валентина. Цього дня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Валентини.
Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниЖіноче ім'я Валентина прийшло до нас із латинської мови. Воно походить від римського родового імені Valentinus, а те, своєю чергою, від слова valens, що в перекладі означає "сильний" або "здоровий". З огляду на це, ім’я Валентина тлумачиться як "сильна" або "здорова". Принаймні - це найпопулярніша версія походження імені.
Вважається, що ця дівчина привітна й добра, не прагне верховодити та чудово справляється з будь-якою дорученою роботою.
УНІАН зібрав красиві привітання з іменинами Валентини у віршах та прозі, а також у барвистих картинках і листівках.
З Днем ангела Валентини – вірші та листівки
***
З Днем ангела Валентини вітаю!
І я тобі бажаю
Якщо сонця, то променистого,
Якщо неба, то ясного та чистого
Якщо здоров'я то міцного,
А якщо кохання, то взаємного та щасливого!
***
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Кохання, щастя та родинного тепла!
***
Мила Валентино, вітаю з іменинами!
Нехай на твоєму обличчі частіше сяє усмішка,
Нехай з очей не зникають іскорки щастя,
Нехай тебе ніколи не залишає удача,
І нехай тебе завжди супроводжує успіх!
Будь завжди ефектною, привабливою, чудовою, цікавою жінкою!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з днем ангела Валентини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
* * *
Сьогодні Валя лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Найкращій, любій, чарівній,
Красуні нашій Валі,
У День ангела бажаю,
Сьогодні й надалі:
Щоб усе в житті складалось,
Не було печалі,
Щоб удача тебе вела,
Вверх по вертикалі,
У коханні нехай буде,
Усе в ідеалі,
Хай доповнять свято гості,
Й вино в бокалі!
***
Для тебе троянди дарують свій цвіт,
Найкращу з пісень дарує пташина,
Вітає сьогодні тебе цілий світ,
З Днем ангела, дорога Валентино!
Привітання з Днем ангела Валентини у прозі й картинках
***
Вітаю тебе, Валентино, з Днем ангела. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
З іменинами вітаю тебе, Валентино! Нехай твоє життя буде яскравим і цікавим. Хай завжди тебе супроводжує щастя, а життя радує яскравими фарбами. Будь радісною і коханою!
***
Ніжна, мила й прекрасна Валентино, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю бути яскравою, успішною і чарівною. Нехай твої мрії здійснюються та удача буде на твоєму боці.
***
У День ангела Валентини хочу побажати міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя й нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим і щасливим.
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