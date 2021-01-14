Милі та щирі побажання для всіх Василів у день їхніх іменин.

Сьогодні, 14 січня, віряни в Україні та інших країнах вшановують пам’ять святителя Василія Великого – одного з отців церкви та найбільш шанованих святих.

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийУ народному календарі це свято має назву Васильєв день і, відповідно, свій День ангела святкують чоловіки з ім'ям Василь.

Ім'я Василь має грецьке походження, в нашу культуру прийшло разом із християнством. У перекладі з грецької мови означає "царствений". Вважається, що Василь – спокійний і розважливий чоловік, який може з будь-ким знайти спільну мову. Це ім'я наділяє людину дуже важливою якістю – надійністю.

УНІАН зібрав найяскравіші та найщиріші привітання з Днем ангела Василя у віршах, прозі та красивих листівках і картинках.

З днем ангела Василя – вірші та листівки

***

Василь – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

В День Ангела Василю бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Василю помагає,

Ангел покровитель!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

З іменинами тебе, Васю!

***

Ти, Василю, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

І на флірт не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!!!

***

Дивовижний Василю,

Ти харизмою усіх затьмарив,

Ти такий чудовий хлопець,

І з усіма дуже милий!

Побажати тобі хотіли

Ми перемоги над собою,

Залишайся на вершині,

Всі ми пишаємося тобою.

Привітання з днем Василя у прозі та картинках

***

Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!

***

Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого - "цар"? Так бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе осторонь. З Днем ангела!

***

Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!

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Автор: Аліна Вишневська