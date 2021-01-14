Сьогодні, 14 січня, віряни в Україні та інших країнах вшановують пам’ять святителя Василія Великого – одного з отців церкви та найбільш шанованих святих.
Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийУ народному календарі це свято має назву Васильєв день і, відповідно, свій День ангела святкують чоловіки з ім'ям Василь.
Ім'я Василь має грецьке походження, в нашу культуру прийшло разом із християнством. У перекладі з грецької мови означає "царствений". Вважається, що Василь – спокійний і розважливий чоловік, який може з будь-ким знайти спільну мову. Це ім'я наділяє людину дуже важливою якістю – надійністю.
УНІАН зібрав найяскравіші та найщиріші привітання з Днем ангела Василя у віршах, прозі та красивих листівках і картинках.
З днем ангела Василя – вірші та листівки
***
Василь – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
В День Ангела Василю бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Василю помагає,
Ангел покровитель!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Василю, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров'я додається!
***
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти я улюблену справу,
Робота хай буде для тебе забавою.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не кипіла твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі наостанок:
Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!
З іменинами тебе, Васю!
***
Ти, Василю, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
І на флірт не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!!!
***
Дивовижний Василю,
Ти харизмою усіх затьмарив,
Ти такий чудовий хлопець,
І з усіма дуже милий!
Побажати тобі хотіли
Ми перемоги над собою,
Залишайся на вершині,
Всі ми пишаємося тобою.
Привітання з днем Василя у прозі та картинках
***
Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.
***
Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!
***
Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого - "цар"? Так бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе осторонь. З Днем ангела!
***
Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!
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