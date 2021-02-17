17 лютого щорічно відзначається міжнародне свято - День прояву доброти. Мета свята - залучення людей до добрих вчинків, благодійності, толерантності. Це свято було засноване з ініціативи світових благодійних організацій. Святкування дня має відповідати його назві - допоможіть нужденним, попросіть вибачення у тих, кого ви образили, відвідайте близьких і скажіть їм кілька приємних щирих слів.
Привітання з Днем прояву доброти у віршах і картинках
З днем Доброти вас вітаю,
Кохання у всьому бажаю і тепла.
До справ хорошим щиро закликаю,
Щоб очистити світ від жорстокості і зла.
Давайте всі чистішими душею станемо
І люди стануть краще, світ навколо.
Добро творити, відтепер, не втомимося
І в будній день і в святкове дозвілля!
У День прояву спонтанної доброти
Я тобі від серця побажаю,
Більше щирої любові і теплоти,
Солодких слів і ніжності без краю.
Ніколи не бійся віддавати
Доброту і радість своїм близьким,
І до тебе повернеться благодать,
Бог за все винагородить з надлишком!
У день Всесвітній доброти,
від щирого серця вам побажаю
якомога більше теплоти,
і щастя вам без краю.
Нехай кожен з нас в цей день
радіє, веселиться і сміється,
і роздає свою доброту всюди,
і нехай вона до всіх подвійно повернеться!
А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.
Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернётся
И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!
Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,
Вам мира, света, теплоты
В сердцах и душах пожелаю.
Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.
Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.
Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.
Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.
С днем доброты вас, люди,
Свое призвание не забудьте!
Дарите доброту, не сожалея,
Сердца свои открыть сумейте!
Дарите радость и тепло,
Хочу, чтоб всем всегда везло,
Дарите друг другу улыбки,
Не сожалейте об ошибках!
Вітаю з Міжнародним днем прояву доброти. Нехай кожен день буде добрим, нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, нехай для тебе звучать добрі слова, нехай у твоєму серці народжуються добрі почуття, нехай твоя душа живе добрими емоціями, нехай доброта торжествує у твоєму житті і в житті твоїх близьких людей!
Бажаю, щоб кожна людина у світі озброїлася добрими почуттями, щирими намірами, гуманністю, співчуттям, милосердям і любов'ю і стала справжнім воїном добра, який буде нести мир, любов і світло. Бажаю, щоб добро стало вічним переможцем у нашому світі, щоб воно було всепоглинаючим, не мало кордонів і просочувало серце кожної людини на землі. З Всесвітнім днем доброти!
Вітаю з Днем прояву доброти і бажаю, щоб в твоєму житті не було місця для злості і зневіри, щоб в твоєму серці завжди виникало бажання робити добрі справи, від чого і радіти життю! Бажаю посмішок і щастя, теплоти спорідненої душі і удачі для всіх добрих починань!
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