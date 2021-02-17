Сьогодні відзначається Міжнародний день спонтанного прояву доброти.

17 лютого щорічно відзначається міжнародне свято - День прояву доброти. Мета свята - залучення людей до добрих вчинків, благодійності, толерантності. Це свято було засноване з ініціативи світових благодійних організацій. Святкування дня має відповідати його назві - допоможіть нужденним, попросіть вибачення у тих, кого ви образили, відвідайте близьких і скажіть їм кілька приємних щирих слів.

Привітання з Днем прояву доброти у віршах і картинках

З днем Доброти вас вітаю,

Кохання у всьому бажаю і тепла.

До справ хорошим щиро закликаю,

Щоб очистити світ від жорстокості і зла.

Давайте всі чистішими душею станемо

І люди стануть краще, світ навколо.

Добро творити, відтепер, не втомимося

І в будній день і в святкове дозвілля!

У День прояву спонтанної доброти

Я тобі від серця побажаю,

Більше щирої любові і теплоти,

Солодких слів і ніжності без краю.

Ніколи не бійся віддавати

Доброту і радість своїм близьким,

І до тебе повернеться благодать,

Бог за все винагородить з надлишком!

У день Всесвітній доброти,

від щирого серця вам побажаю

якомога більше теплоти,

і щастя вам без краю.

Нехай кожен з нас в цей день

радіє, веселиться і сміється,

і роздає свою доброту всюди,

і нехай вона до всіх подвійно повернеться!

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?

Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.

Ты к сердцу любому проложишь мосты

Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,

Оно бумерангом, конечно, вернётся

И душу от зла сохранит сквозь года,

И будет тебя согревать лучше солнца!

Всемирный праздник доброты,

Сердечно всех я поздравляю,

Вам мира, света, теплоты

В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,

Не оставляя места злости,

Всю тяжесть горестей, обид

Вы с плеч своих скорее сбросьте.

Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,

Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.

С днем доброты вас, люди,

Свое призвание не забудьте!

Дарите доброту, не сожалея,

Сердца свои открыть сумейте!

Дарите радость и тепло,

Хочу, чтоб всем всегда везло,

Дарите друг другу улыбки,

Не сожалейте об ошибках!

Вітаю з Міжнародним днем прояву доброти. Нехай кожен день буде добрим, нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, нехай для тебе звучать добрі слова, нехай у твоєму серці народжуються добрі почуття, нехай твоя душа живе добрими емоціями, нехай доброта торжествує у твоєму житті і в житті твоїх близьких людей!

Бажаю, щоб кожна людина у світі озброїлася добрими почуттями, щирими намірами, гуманністю, співчуттям, милосердям і любов'ю і стала справжнім воїном добра, який буде нести мир, любов і світло. Бажаю, щоб добро стало вічним переможцем у нашому світі, щоб воно було всепоглинаючим, не мало кордонів і просочувало серце кожної людини на землі. З Всесвітнім днем доброти!

Вітаю з Днем прояву доброти і бажаю, щоб в твоєму житті не було місця для злості і зневіри, щоб в твоєму серці завжди виникало бажання робити добрі справи, від чого і радіти життю! Бажаю посмішок і щастя, теплоти спорідненої душі і удачі для всіх добрих починань!

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Автор: Катерина Пулатова