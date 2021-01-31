Сьогодні православна церква вшановує пам'ять богослова і єгипетського архієпископа Кирила Олександрійського, а також преподобного Кирила Радонезького. Названі цим ім'ям хлопчики і чоловіки святкують свій День ангела.
Кирило - це гордий і допитливий чоловік, який любить бути в центрі уваги. Він прагне бути лідером будь-якого колективу. Може мати завищену самооцінку і ставитися до інших з упередженням. Кирила поважають за його чесність, стійкість і відданість друзям. Дуже любить своїх батьків і дітей. Не терпить шахраїв і хвальків.
Привітання з іменинами Кирила
З іменинами тебе вітаю,
Хай Ангел тебе оберігає,
Стежку життя квітами посипає,
Злагоду дарує і допомогає.
Смійся, радій і щиро люби!
Кирило, чудово що у мене є ти!
Ім'я твоє, Кирило, найкраще із імен,
І ним тебе благословила мати.
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє.
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надій!
Наш Кирило святкує іменини,
У домі шум, веселощі та сміх,
І привітання лиш для нього нині,
І подарунки гарні від усіх.
Бажаєм щастя тобі багато,
Нехай буде світлим твій шлях завжди,
Нехай щоранку приходить свято,
А ангел завжди сидить на плечі.
Від щирого серця тобі, Кирило,
Бажаю щастя і удачі,
Щоб все, про що долю просив,
Легко збулося, ніяк інакше!
Здоров'я міцного, сталевого,
Любові і грошиків запас,
А також позитиву багато
Тобі бажаю в цю годину!
Я желаю, чтоб красиво
И счастливо всегда жил,
Чтоб везло тебе по жизни,
Славный парень, наш Кирилл.
Никогда не падай духом,
В силы верь и не сдавайся,
Честным, добрым, благородным
Непременно оставайся.
День ангела Кирила
Ти сьогодні іменинник, Кирило,
Бажаємо тобі здоров’я й сил,
Нехай удача буде із тобою,
А також все, про що в Бога просив.
Нехай ангел пошле тобі благословення,
Нехай завжди буде в тебе натхнення,
Будь коханим і жаданим завжди,
Нехай твій шлях осяюють зірки.
Кирило, вітаю! Нехай зберігають твій спокій, нехай твоя мужність буде гідна лицарів. Будь сміливий і впевнений в собі, нехай сумніви не затьмарюють твоє життя. Добивайся тих висот, які ставиш перед собою, беззаперечно.
Доброго і веселого Кирила вітаю зі святом душі і серця. Хочу побажати щасливої і радісного історії твого життя, прикрашеної добрими епізодами і сюжетом благополуччя, бажаю гарного настрою і великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я і незгасного кохання в серці.
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Добрий, милий і відважний, бравий чоловік на ім'я Кирило, вітаю тебе з твоїм святом. Бажаю, щоб життя приймало тільки вхідні дзвінки щастя, радості і удачі, щоб будь-яка справа була тобі по плечу, щоб серце гаряче кохало і було щиро коханим, щоб душа завжди прагнула до заповітної мрії.
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