Сьогодні всі власники цього імені святкують свій День ангела.

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять богослова і єгипетського архієпископа Кирила Олександрійського, а також преподобного Кирила Радонезького. Названі цим ім'ям хлопчики і чоловіки святкують свій День ангела.

Кирило - це гордий і допитливий чоловік, який любить бути в центрі уваги. Він прагне бути лідером будь-якого колективу. Може мати завищену самооцінку і ставитися до інших з упередженням. Кирила поважають за його чесність, стійкість і відданість друзям. Дуже любить своїх батьків і дітей. Не терпить шахраїв і хвальків.

Привітання з іменинами Кирила

З іменинами тебе вітаю,

Хай Ангел тебе оберігає,

Стежку життя квітами посипає,

Злагоду дарує і допомогає.

Смійся, радій і щиро люби!

Кирило, чудово що у мене є ти!

Ім'я твоє, Кирило, найкраще із імен,

І ним тебе благословила мати.

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє.

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надій!

Наш Кирило святкує іменини,

У домі шум, веселощі та сміх,

І привітання лиш для нього нині,

І подарунки гарні від усіх.

Бажаєм щастя тобі багато,

Нехай буде світлим твій шлях завжди,

Нехай щоранку приходить свято,

А ангел завжди сидить на плечі.

Від щирого серця тобі, Кирило,

Бажаю щастя і удачі,

Щоб все, про що долю просив,

Легко збулося, ніяк інакше!

Здоров'я міцного, сталевого,

Любові і грошиків запас,

А також позитиву багато

Тобі бажаю в цю годину!

Я желаю, чтоб красиво

И счастливо всегда жил,

Чтоб везло тебе по жизни,

Славный парень, наш Кирилл.

Никогда не падай духом,

В силы верь и не сдавайся,

Честным, добрым, благородным

Непременно оставайся.

День ангела Кирила

Ти сьогодні іменинник, Кирило,

Бажаємо тобі здоров’я й сил,

Нехай удача буде із тобою,

А також все, про що в Бога просив.

Нехай ангел пошле тобі благословення,

Нехай завжди буде в тебе натхнення,

Будь коханим і жаданим завжди,

Нехай твій шлях осяюють зірки.

Кирило, вітаю! Нехай зберігають твій спокій, нехай твоя мужність буде гідна лицарів. Будь сміливий і впевнений в собі, нехай сумніви не затьмарюють твоє життя. Добивайся тих висот, які ставиш перед собою, беззаперечно.

Доброго і веселого Кирила вітаю зі святом душі і серця. Хочу побажати щасливої і радісного історії твого життя, прикрашеної добрими епізодами і сюжетом благополуччя, бажаю гарного настрою і великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я і незгасного кохання в серці.

***

Добрий, милий і відважний, бравий чоловік на ім'я Кирило, вітаю тебе з твоїм святом. Бажаю, щоб життя приймало тільки вхідні дзвінки щастя, радості і удачі, щоб будь-яка справа була тобі по плечу, щоб серце гаряче кохало і було щиро коханим, щоб душа завжди прагнула до заповітної мрії.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова