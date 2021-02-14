Сьогодні, 14 лютого, відзначається День комп’ютерника – свято працівників сфери IT-технологій.
Читайте такожДень святого Валентина: красиві та чуттєві привітання зі святом закоханих у віршах, прозі й листівкахДата святкування була вибрана не випадково. Саме цього дня відбулася важлива для IT-сфери історична подія. У 1946 році в Америці був уперше презентований ENIAC I – перший реально працюючий на практичних завданнях електронний комп’ютер.
Своє свято цього дня, зокрема, відзначають програмісти, тестувальники, системні адміністратори, комп'ютерні інженери, фахівці з управління базами даних.
УНІАН зібрав найрізноманітніші привітання з Днем комп'ютерника у віршах, прозі, а також у картинках та листівках.
Привітання з Днем комп'ютерника у віршах і прозі
***
Всіх комп'ютерників славних
Вітаю цього дня,
У складних ритися вам програмах
Ніколи не буде лінь.
Гуру байтів і "заліза",
Щастя вам і процвітання,
Дарує радість хай і гроші
Ваше класне покликання.
***
Хай живуть генії клавіатури,
Володарі мишок, герої заліза,
Всі ті, хто з гайок і з фурнітури
Хоч комп зберуть, хоч айфон – все корисно!
Так у день свій комп'ютерний киньте погане,
Налийте пивка, щоб для тіла і духу,
Адже ви заслужили трохи вихідного,
Трішечки свята і розслаблення!
***
Комп’ютерника вітаємо,
По-дружньому тобі бажаємо
Всього, що для тебе корисно:
Щоб дружив завжди з "залізом",
Щоб інтернет не пропадав,
Щоб вірус у "комп" не залітав,
Щоб пам’яті на все вистачало,
Щоб нічого не зависала,
Успіхів, щастя і везінь
Тобі, комп’ютерний наш геній!
***
Вітаю з Днем комп’ютерника! Бажаю завжди знаходити спільну мову з будь-якими машинами і бути з ними на "ти". Нехай твоя діяльність буде успішною, а також радує стабільністю і креативними ідеями.
***
Дорогий наш комп’ютерний ас, вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми бажаємо тобі надійної техніки, яка ніколи не підводить, нових технологій, завдяки яким твоє життя стане ще цікавіше, і, звичайно, вдячних користувачів, яким ти допомагаєш кожен день!
***
Комп'ютерника сердечно вітаю!
Адже це свято тільки твоє.
Таким же геніальним бути бажаю,
І техніка, щоб не давала збій.
Робота задоволення, що приносила,
Веселим нехай буде завжди дозвілля.
Від щастя хай іноді дах зносить
Успіх тобі нехай буде другом.
***
День комп'ютерника нині,
Славімо наших майстрів,
У бій вступити із залізом жорстким
Кожен з радістю готовий.
Чаклуни клавіатури
І шамани ви мережі,
Вам успіхів побажаємо,
Позитив нам усім нести.
Вірус нехай не турбує,
Не лякає системний збій,
Ніколи не залишає
Позитивний нехай настрій.
***
Хто програму вмить напише
І комп’ютер нам почистить,
"Вінду" перевстановить,
Сайт красиво облаштує.
Без тебе ми як без рук,
Для комп’ютера ти один.
Вітаємо ми тебе
З днем комп’ютерника!
***
З Днем комп’ютерника вітаю! Бажаю, щоб твої бажання збувалися, а також все виходило. Нехай з будь-яким комп’ютером ти будеш на "ти", і в один клік здійснювалися твої мрії.
***
Ось і настав день комп’ютерника! Вітаю всіх майстрів і знавців зі святом! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, посидючі, давайте відпочинок очам і ворушіть кінцівками. Ні - вірусу, ні - помилкам у системі!
З Днем комп'ютерника – картинки та листівки
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