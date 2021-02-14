Своє свято сьогодні відзначають програмісти, тестувальники, системні адміністратори, комп’ютерні інженери й фахівці з управління базами даних.

Сьогодні, 14 лютого, відзначається День комп’ютерника – свято працівників сфери IT-технологій.

Читайте такожДень святого Валентина: красиві та чуттєві привітання зі святом закоханих у віршах, прозі й листівкахДата святкування була вибрана не випадково. Саме цього дня відбулася важлива для IT-сфери історична подія. У 1946 році в Америці був уперше презентований ENIAC I – перший реально працюючий на практичних завданнях електронний комп’ютер.

Своє свято цього дня, зокрема, відзначають програмісти, тестувальники, системні адміністратори, комп'ютерні інженери, фахівці з управління базами даних.

УНІАН зібрав найрізноманітніші привітання з Днем комп'ютерника у віршах, прозі, а також у картинках та листівках.

Привітання з Днем комп'ютерника у віршах і прозі

***

Всіх комп'ютерників славних

Вітаю цього дня,

У складних ритися вам програмах

Ніколи не буде лінь.

Гуру байтів і "заліза",

Щастя вам і процвітання,

Дарує радість хай і гроші

Ваше класне покликання.

***

Хай живуть генії клавіатури,

Володарі мишок, герої заліза,

Всі ті, хто з гайок і з фурнітури

Хоч комп зберуть, хоч айфон – все корисно!

Так у день свій комп'ютерний киньте погане,

Налийте пивка, щоб для тіла і духу,

Адже ви заслужили трохи вихідного,

Трішечки свята і розслаблення!

***

Комп’ютерника вітаємо,

По-дружньому тобі бажаємо

Всього, що для тебе корисно:

Щоб дружив завжди з "залізом",

Щоб інтернет не пропадав,

Щоб вірус у "комп" не залітав,

Щоб пам’яті на все вистачало,

Щоб нічого не зависала,

Успіхів, щастя і везінь

Тобі, комп’ютерний наш геній!

***

Вітаю з Днем комп’ютерника! Бажаю завжди знаходити спільну мову з будь-якими машинами і бути з ними на "ти". Нехай твоя діяльність буде успішною, а також радує стабільністю і креативними ідеями.

***

Дорогий наш комп’ютерний ас, вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми бажаємо тобі надійної техніки, яка ніколи не підводить, нових технологій, завдяки яким твоє життя стане ще цікавіше, і, звичайно, вдячних користувачів, яким ти допомагаєш кожен день!

***

Комп'ютерника сердечно вітаю!

Адже це свято тільки твоє.

Таким же геніальним бути бажаю,

І техніка, щоб не давала збій.

Робота задоволення, що приносила,

Веселим нехай буде завжди дозвілля.

Від щастя хай іноді дах зносить

Успіх тобі нехай буде другом.

***

День комп'ютерника нині,

Славімо наших майстрів,

У бій вступити із залізом жорстким

Кожен з радістю готовий.

Чаклуни клавіатури

І шамани ви мережі,

Вам успіхів побажаємо,

Позитив нам усім нести.

Вірус нехай не турбує,

Не лякає системний збій,

Ніколи не залишає

Позитивний нехай настрій.

***

Хто програму вмить напише

І комп’ютер нам почистить,

"Вінду" перевстановить,

Сайт красиво облаштує.

Без тебе ми як без рук,

Для комп’ютера ти один.

Вітаємо ми тебе

З днем комп’ютерника!

***

З Днем комп’ютерника вітаю! Бажаю, щоб твої бажання збувалися, а також все виходило. Нехай з будь-яким комп’ютером ти будеш на "ти", і в один клік здійснювалися твої мрії.

***

Ось і настав день комп’ютерника! Вітаю всіх майстрів і знавців зі святом! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, посидючі, давайте відпочинок очам і ворушіть кінцівками. Ні - вірусу, ні - помилкам у системі!

З Днем комп'ютерника – картинки та листівки

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Автор: УНІАН