Професійне свято в Україні - День металурга 2021. Сьогодні його відзначають всі причетні до металургійної промисловості.

19 липня 2021 року в Україні відзначається День металурга. У цього свята немає фіксованої дати - щорічно воно випадає на третю неділю липня. Торжество святкують не тільки в Україні, а й в інших країнах. Ми пропонуємо вам дізнатися історію свята і привітати знайомих металургів з їх професійним святом.

День металурга в Україні - історія свята

Свято було встановлено в 1993 році відповідним указом президента України "... на підтримку ініціативи працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості України"...". Документ був підписаний 3 липня. Спочатку свято іменувався як День металурга, згодом здобув нинішню назву.

До цього свято відзначалося згідно з рішенням президії Верховної ради СРСР від 1957 року.

З Днем металурга - листівки і вірші

Металлург – мы в этом слове

Слышим сталь и крепость духа!

Знают люди всех сословий –

Нам без вас одна разруха.

Вас хочу сейчас поздравить

С вашим праздником, ребята,

Чтоб могли металлы плавить

За достойную зарплату!

****

Металлургов поздравляем

С самым главным вашим днем.

Пусть сопутствует удача

И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит

Только радость и успех.

Пусть работа вдохновляет,

Новых трудовых побед!

****

"Металлург" звучит красиво,

Это гордость всей страны.

В этом слове много силы.

Металлурги, вы сильны.

Уступают вашей мощи

Все профессии другие.

Вы - надежда, вы - опора.

Счастья в День металлургии!

****

На честь металургів не дають салют.

Смороду з салютом кожен день живуть,

Коли в ливарному сталь в опоки ллють,

Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка -

Серед пекла, пара, гуркоту вона.

Пишається металургами країна

І віддає їм почесті сповна.

****

Сьогодні всім металургам країни,

Свої вітання присвячуємо!

Ви - наша гордість і сила,

Славні ві своєю працею!

Звиклися з серцем полум'я жаром,

Мартен, домна, прокатний стан,

Майстрам вогню - сталеварам,

Нехай звучить благородний метал!

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Іван Бойко