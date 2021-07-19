19 липня 2021 року в Україні відзначається День металурга. У цього свята немає фіксованої дати - щорічно воно випадає на третю неділю липня. Торжество святкують не тільки в Україні, а й в інших країнах. Ми пропонуємо вам дізнатися історію свята і привітати знайомих металургів з їх професійним святом.
День металурга в Україні - історія свята
Свято було встановлено в 1993 році відповідним указом президента України "... на підтримку ініціативи працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості України"...". Документ був підписаний 3 липня. Спочатку свято іменувався як День металурга, згодом здобув нинішню назву.
До цього свято відзначалося згідно з рішенням президії Верховної ради СРСР від 1957 року.
З Днем металурга - листівки і вірші
Металлург – мы в этом слове
Слышим сталь и крепость духа!
Знают люди всех сословий –
Нам без вас одна разруха.
Вас хочу сейчас поздравить
С вашим праздником, ребята,
Чтоб могли металлы плавить
За достойную зарплату!
****
Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
****
"Металлург" звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.
Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы - надежда, вы - опора.
Счастья в День металлургии!
****
На честь металургів не дають салют.
Смороду з салютом кожен день живуть,
Коли в ливарному сталь в опоки ллють,
Метал для нашого життя створюють.
Робота ваша і небезпечна, і важка -
Серед пекла, пара, гуркоту вона.
Пишається металургами країна
І віддає їм почесті сповна.
****
Сьогодні всім металургам країни,
Свої вітання присвячуємо!
Ви - наша гордість і сила,
Славні ві своєю працею!
Звиклися з серцем полум'я жаром,
Мартен, домна, прокатний стан,
Майстрам вогню - сталеварам,
Нехай звучить благородний метал!
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