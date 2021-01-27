Сьогодні власниці цього красивого імені відзначають свої іменини.

Сьогодні православна церква вшановує день пам'яті преподобної Рівноапостольної Ніни, яку шанують в Грузії. Ніна народилася в Римській імперії в християнській родині, але змушена була втекти з іншими дівчатами до Вірменії через політику переслідування християн. Там її подруг стратили і лише Ніна вижила. Після довгих мандрів, безсонних ночей і важких ночей вона досягла Грузії. Тут вона зверталася до людей із закликами звернутися до Христа і вести праведне життя.

Листівки та вірші з Днем ангела Ніни

З Днем святої Ніни тебе я вітаю,

Щастя і здоров'я міцного бажаю,

Нехай свята Ніна тобі завжди поможе,

Від горя позбавить, радість примножить!

Адже у вас обох сьогодні іменини,

Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!

Свят у світі є багато.

Лиш у Ніни нині свято —

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх —

Все — тобі, усе — для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого —

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Твоє ім’я Ніна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Хай Ніну нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Вітаю З Днем святої Ніни і всім серцем бажаю мирного, доброго, щасливого життя в променях любові рідних людей, у світлі радості і надії, в трепетних мріях і ніжних почуттях. Бажаю жити і осявати світ красою, бажаю вірити в диво і здійснювати гідні вчинки.

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ніна, найкращі привітання!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

Вітаю з Днем святої Ніни і від душі бажаю миру, здоров'я, добрих посмішок, радості, світлої надії, гармонії і щастя. Нехай ніхто і ніщо не зламає стебло твоєї щирості і щедрості, твого милосердя і благородства. Будь завжди кохана, бажана, шанована, чарівна і собою прекрасна!

Ніночка, вітаю тебе з днем Твого Ангела! Нехай покровителька твоя, свята Ніна, завжди приносить тобі удачу і благополуччя. Нехай віра, що була в її душі, оселитися і в твоїй. А її чудодійні сили завжди зберігають твоє здоров'я і коханих людей. Бажаю тобі посміхатися завжди і радувати своєю чарівною посмішкою оточуючих. Світла, любові тобі, мила Ніночка!

***

Нехай твоя свята захисниця ніколи не залишить тебе в житті. Нехай вона завжди дивиться за тобою, оберігає від бід і вказує вірний шлях і правильні рішення. Бажаю жити з добром і світлом в серці, тоді ти будеш оточена любов'ю, повагою і розумінням. Бажаю здоров'я і благополуччя, наша дорога і улюблена Ніночка. З Днем ангела!

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Автор: Катерина Пулатова