Сьогодні православна церква вшановує день пам'яті преподобної Рівноапостольної Ніни, яку шанують в Грузії. Ніна народилася в Римській імперії в християнській родині, але змушена була втекти з іншими дівчатами до Вірменії через політику переслідування християн. Там її подруг стратили і лише Ніна вижила. Після довгих мандрів, безсонних ночей і важких ночей вона досягла Грузії. Тут вона зверталася до людей із закликами звернутися до Христа і вести праведне життя.
Листівки та вірші з Днем ангела Ніни
З Днем святої Ніни тебе я вітаю,
Щастя і здоров'я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна тобі завжди поможе,
Від горя позбавить, радість примножить!
Адже у вас обох сьогодні іменини,
Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!
Свят у світі є багато.
Лиш у Ніни нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого —
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
Твоє ім’я Ніна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Хай Ніну нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Вітаю З Днем святої Ніни і всім серцем бажаю мирного, доброго, щасливого життя в променях любові рідних людей, у світлі радості і надії, в трепетних мріях і ніжних почуттях. Бажаю жити і осявати світ красою, бажаю вірити в диво і здійснювати гідні вчинки.
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ніна, найкращі привітання!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
Вітаю з Днем святої Ніни і від душі бажаю миру, здоров'я, добрих посмішок, радості, світлої надії, гармонії і щастя. Нехай ніхто і ніщо не зламає стебло твоєї щирості і щедрості, твого милосердя і благородства. Будь завжди кохана, бажана, шанована, чарівна і собою прекрасна!
Ніночка, вітаю тебе з днем Твого Ангела! Нехай покровителька твоя, свята Ніна, завжди приносить тобі удачу і благополуччя. Нехай віра, що була в її душі, оселитися і в твоїй. А її чудодійні сили завжди зберігають твоє здоров'я і коханих людей. Бажаю тобі посміхатися завжди і радувати своєю чарівною посмішкою оточуючих. Світла, любові тобі, мила Ніночка!
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Нехай твоя свята захисниця ніколи не залишить тебе в житті. Нехай вона завжди дивиться за тобою, оберігає від бід і вказує вірний шлях і правильні рішення. Бажаю жити з добром і світлом в серці, тоді ти будеш оточена любов'ю, повагою і розумінням. Бажаю здоров'я і благополуччя, наша дорога і улюблена Ніночка. З Днем ангела!
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