Одне з найбільш чуттєвих і милих свят відзначають сьогодні в усьому світі. На жаль, офіційним вихідним цей день не вважається, але цей прикрий факт не завадить нам відзначити таку зворушливу подію і привітати своїх коханих зі святом!
Обов'язково поцілуйте сьогодні свою дитину, маму, тата, братів і сестер, бабусь і дідусів, а також другу половинку. Не забудьте про друзів - їм теж буде приємний такий знак уваги.
Історія свята
Читайте такожВорожіння на Івана Купала 2021: 10 способів дізнатися свою долюБатьківщиною всесвітнього дня поцілунків вважається Великобританія. Там в кінці XIX століття вирішили, що поцілунок гідний окремого свята.
У всьому світі цей день заведено відзначати різними святковими заходами, конкурсами та змаганнями, так чи інакше пов'язаними з поцілунками.
Привітання з Днем поцілунку у віршах
День поцілунків посеред літа
Мабуть, не просто так
Дарують ніжність всі у світі,
а поцілунок - ніби знак!
Цілуйтесь з ранку і до ранку
Хай ваші щирі почуття
Відганяють хмари на світанку
і роблять кращим це життя!
День поцілунку свято романтичне,
Для деяких навіть незвичне.
Адже цілуватися можна цілий день,
У парку, у сквері всім кому не лінь.
Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,
І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.
Якщо почуття я свої не висловив словами,
Я сьогодні з радістю доведу устами.
***
Цьомки, чмоки, поцілунки,
Для душі це подарунки,
Дружні, ніжні та пристрасні,
Всі вони – завжди прекрасні!
В них сьогодні іменини,
Зі всіма вітайтесь ними,
Цілуйтесь весело й завзято,
І поцілунок створить свято!
Поцілунки бувають різні:
Цнотливі і пристрасні,
Дитячі, дорослі та підліткові,
Вже набридлі і абсолютно нові.
Мама ніжно цілує дитину,
Дитина — маленького кошеняти.
Любовні поцілунки пристрасні,
А перші — боязкі і прекрасні.
***
Вітаю з святом поцілунків та бажаю,
Цілунків,від яких в душі цвіте весна,
Маленьких,дружніх,і таких-що виростають крила,
Гарячих-що дарують лиш закохані вуста!
Привітання з Днем поцілунку в прозі
Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров'я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров'я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом тебе!
***
Кохана! Ти не уявляєш який я зараз щасливий що зустрів тебе і отримав взаємну любов. Це все завдяки поцілунку, який ти дала мені під час нашого першого побачення. Наші серця тепер б'ються в унісон, наші бажання збігаються, наші очі горять пристрастю і взаєморозумінням, наші душі знаходяться в блаженному стані. Я знаю одне, що ми створені одне для одного, і готовий повторювати кожну хвилину, що дуже сильно люблю тебе. Кохана, я пропоную тобі сьогодні цілуватись цілий день і всю ніч, щоб показати тобі як сильно я тебе кохаю! З Днем поцілунків тебе!
***
З днем поцілунків вітаємо ми зараз усіх, хто тільки що навчився цілуватись, і тих, хто цілується вже давно. Будьте віддані один одному, як лебеді і цілуйтеся досхочу, адже поцілунок - це найкращий спосіб знайти спільну мову.
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