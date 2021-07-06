Привітайте своїх рідних і улюблених оригінальним святковим зображенням, проявіть свою любов і турботу.

Одне з найбільш чуттєвих і милих свят відзначають сьогодні в усьому світі. На жаль, офіційним вихідним цей день не вважається, але цей прикрий факт не завадить нам відзначити таку зворушливу подію і привітати своїх коханих зі святом!

Обов'язково поцілуйте сьогодні свою дитину, маму, тата, братів і сестер, бабусь і дідусів, а також другу половинку. Не забудьте про друзів - їм теж буде приємний такий знак уваги.

Історія свята

Читайте такожВорожіння на Івана Купала 2021: 10 способів дізнатися свою долюБатьківщиною всесвітнього дня поцілунків вважається Великобританія. Там в кінці XIX століття вирішили, що поцілунок гідний окремого свята.

У всьому світі цей день заведено відзначати різними святковими заходами, конкурсами та змаганнями, так чи інакше пов'язаними з поцілунками.

Привітання з Днем поцілунку у віршах

День поцілунків посеред літа

Мабуть, не просто так

Дарують ніжність всі у світі,

а поцілунок - ніби знак!

Цілуйтесь з ранку і до ранку

Хай ваші щирі почуття

Відганяють хмари на світанку

і роблять кращим це життя!

День поцілунку свято романтичне,

Для деяких навіть незвичне.

Адже цілуватися можна цілий день,

У парку, у сквері всім кому не лінь.

Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,

І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.

Якщо почуття я свої не висловив словами,

Я сьогодні з радістю доведу устами.

***

Цьомки, чмоки, поцілунки,

Для душі це подарунки,

Дружні, ніжні та пристрасні,

Всі вони – завжди прекрасні!

В них сьогодні іменини,

Зі всіма вітайтесь ними,

Цілуйтесь весело й завзято,

І поцілунок створить свято!

Поцілунки бувають різні:

Цнотливі і пристрасні,

Дитячі, дорослі та підліткові,

Вже набридлі і абсолютно нові.

Мама ніжно цілує дитину,

Дитина — маленького кошеняти.

Любовні поцілунки пристрасні,

А перші — боязкі і прекрасні.

***

Вітаю з святом поцілунків та бажаю,

Цілунків,від яких в душі цвіте весна,

Маленьких,дружніх,і таких-що виростають крила,

Гарячих-що дарують лиш закохані вуста!

Привітання з Днем поцілунку в прозі

Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров'я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров'я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом тебе!

***

Кохана! Ти не уявляєш який я зараз щасливий що зустрів тебе і отримав взаємну любов. Це все завдяки поцілунку, який ти дала мені під час нашого першого побачення. Наші серця тепер б'ються в унісон, наші бажання збігаються, наші очі горять пристрастю і взаєморозумінням, наші душі знаходяться в блаженному стані. Я знаю одне, що ми створені одне для одного, і готовий повторювати кожну хвилину, що дуже сильно люблю тебе. Кохана, я пропоную тобі сьогодні цілуватись цілий день і всю ніч, щоб показати тобі як сильно я тебе кохаю! З Днем поцілунків тебе!

***

З днем поцілунків вітаємо ми зараз усіх, хто тільки що навчився цілуватись, і тих, хто цілується вже давно. Будьте віддані один одному, як лебеді і цілуйтеся досхочу, адже поцілунок - це найкращий спосіб знайти спільну мову.

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Автор: Крiстiна Кащавцева