12 грудня в Україні відзначається День Сухопутних військ - професійне свято військовослужбовців і солдатів, які захищають нашу країну на сході. Сухопутні війська - це найбільша частина українських Збройних сил. Вони виконують завдання забезпечення державної безпеки, посилення охорони кордонів та протидії зовнішнім загрозам.
Дата та історія Дня Сухопутних військ
Сучасна українська армія була створена в 1991 році, а в 1996 у складі Збройних сил були сформовані сухопутні війська України - найчисленніший їх підрозділ. Професійне свято військовослужбовців Сухопутних військ було встановлене указом Леоніда Кучми в 1997 році, а датою свята обрали 12 грудня.
Сухопутні війська, як основа української армії, відіграють найважливішу роль у забезпеченні безпеки, цілісності та обороноздатності держави. До складу Сухопутних військ входять механізовані, танкові, ракетні війська, військова авіація, артилерія, десантні війська та інші. У цей день заведено вітати всіх військовослужбовців СВ і дякувати їм за нелегку службу.
Привітання з Днем сухопутних військ
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручей
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
У рідному війську ти службу несеш,
Я знаю - мене від біди ти спасеш,
Мене вбережеш ти від зла і тривог,
Бо вмілий і вправний ти майже як бог!
Бо ти - патріот, захищаєш державу,
Примножуєш силу її ти і славу,
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!
Сухопутні війська,
У цей день вам побажаю,
Буде служба хай легка,
І безпечно протікає.
І хай з неба на погони
До вас всі зірочки злітають,
України ви заслони,
Весь народ вас поважає!
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
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