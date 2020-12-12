Сьогодні відзначаються подвиги українських воїнів.

12 грудня в Україні відзначається День Сухопутних військ - професійне свято військовослужбовців і солдатів, які захищають нашу країну на сході. Сухопутні війська - це найбільша частина українських Збройних сил. Вони виконують завдання забезпечення державної безпеки, посилення охорони кордонів та протидії зовнішнім загрозам.

Дата та історія Дня Сухопутних військ

Сучасна українська армія була створена в 1991 році, а в 1996 у складі Збройних сил були сформовані сухопутні війська України - найчисленніший їх підрозділ. Професійне свято військовослужбовців Сухопутних військ було встановлене указом Леоніда Кучми в 1997 році, а датою свята обрали 12 грудня.

Сухопутні війська, як основа української армії, відіграють найважливішу роль у забезпеченні безпеки, цілісності та обороноздатності держави. До складу Сухопутних військ входять механізовані, танкові, ракетні війська, військова авіація, артилерія, десантні війська та інші. У цей день заведено вітати всіх військовослужбовців СВ і дякувати їм за нелегку службу.

Привітання з Днем сухопутних військ

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручей

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

У рідному війську ти службу несеш,

Я знаю - мене від біди ти спасеш,

Мене вбережеш ти від зла і тривог,

Бо вмілий і вправний ти майже як бог!

Бо ти - патріот, захищаєш державу,

Примножуєш силу її ти і славу,

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Сухопутні війська,

У цей день вам побажаю,

Буде служба хай легка,

І безпечно протікає.

І хай з неба на погони

До вас всі зірочки злітають,

України ви заслони,

Весь народ вас поважає!

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

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Автор: Катерина Пулатова