Привітання з Днем ангела для власниць світлого імені.

Сьогодні власниці прекрасного імені Світлана відзначають свої іменини. Ім'я Світлана походить від грецького імені Фотінья, яке означає "світла". Саме таким ім'ям їх хрестять у церкві. За характером це добродушна і турботлива дівчина, яка не позбавлена впертості. Іменини Світлани також відзначаються 2 квітня і 16 квітня. УНІАН зібрав для вас красиві вірші і картинки для привітання іменинниць.

Привітання з іменинами Світлани в картинках і віршах

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро я тобі, Світлано!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

Світлано мила, добра й ніжна,

Прийми мої вітання!

Бажаю, щоб була успішна

В кар’єрі і в коханні.

Щоб радість у очах світилось,

Щоб молодість не згасла,

Все, що задумано, здійснилось,

Життя було, як казка!

Світлано! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно, мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

Світланко мила, сонечко ясне,

Хай тебе щастя, радість не мине,

У День ангела я радості бажаю,

І щиро від душі поздоровляю!

Нехай тобі усе завжди вдається,

А що погане – скоренько минеться,

Кохання в серці буде все життя,

Дарує мир, щасливе майбуття!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Мила Світлана! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ти пливла по безкрайньому океану благополуччя на чудовому кораблі під назвою «щастя»! Щоб в цій дивовижній подорожі тебе ніколи не злякав би шторм, і тільки легкий чудовий вітерець підганяв би твій корабель назустріч звабливої мрії!

Промінчик сонця наш, Світлано,

Будь кохана та бажана,

Нехай удача посміхнеться,

Щастя хай тебе торкнеться.

Життя нехай приносить радість,

Щоб без гіркоти, лише в насолоду.

Гроші нехай течуть рікою,

Щоб встигнути за мрією.

Дорогоцінна моя Світлана! У день твоїх іменин дозволь побажати тобі бути мудрою, коли це необхідно, і безтурботною, коли це можливо! Щоб неприємності, без яких життя неможливе, завжди були б маленькими, а щасливі моменти, без яких немислимо жити, траплялися б якомога частіше і тривали б якомога довше!

***

Світлано! Не втомлююся дивуватися твоїй красі і чарівності! Ти можеш бути і розважливою, і безтурботною! Можеш бути і суворою, і веселою! У твоїх умілих руках справа завжди сперечається, і будь-яке завдання тобі по плечу! У день твоїх іменин бажаю тобі залишатися такою ж, як раніше! Нехай твої достоїнства тільки примножуються!

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Автор: Катерина Пулатова