З днем ангела Світлани листівки / фото pixabay.com

Сьогодні власниці прекрасного імені Світлана відзначають свої іменини. Ім'я Світлана походить від грецького імені Фотінья, яке означає "світла". Саме таким ім'ям їх хрестять у церкві. За характером це добродушна і турботлива дівчина, яка не позбавлена впертості. Іменини Світлани також відзначаються 2 квітня і 16 квітня. УНІАН зібрав для вас красиві вірші і картинки для привітання іменинниць.

Привітання з іменинами Світлани в картинках і віршах

З Днем ангела Світлани вірші і картинки / фото vatet.ru

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро я тобі, Світлано!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

З днем ангела Світлани поздоровлення / фото radiotrek.rv.ua

Світлано мила, добра й ніжна,

Прийми мої вітання!

Бажаю, щоб була успішна

В кар’єрі і в коханні.

Щоб радість у очах світилось,

Щоб молодість не згасла,

Все, що задумано, здійснилось,

Життя було, як казка!

Привітання З Днем ангела Світлани / фото uaportal.com

Світлано! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно, мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

Привітання з іменинами Світлани/ фото 123ru.net

Світланко мила, сонечко ясне,

Хай тебе щастя, радість не мине,

У День ангела я радості бажаю,

І щиро від душі поздоровляю!

Нехай тобі усе завжди вдається,

А що погане – скоренько минеться,

Кохання в серці буде все життя,

Дарує мир, щасливе майбуття!

З іменинами Світлани листівки / фото fakty.com.ua

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

З іменинами Світлани картинки / фото bonnycards.ru

Мила Світлана! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ти пливла по безкрайньому океану благополуччя на чудовому кораблі під назвою «щастя»! Щоб в цій дивовижній подорожі тебе ніколи не злякав би шторм, і тільки легкий чудовий вітерець підганяв би твій корабель назустріч звабливої мрії!

З іменинами Світлани вірші / фото bonnycards.ru

Промінчик сонця наш, Світлано,

Будь кохана та бажана,

Нехай удача посміхнеться,

Щастя хай тебе торкнеться.

Життя нехай приносить радість,

Щоб без гіркоти, лише в насолоду.

Гроші нехай течуть рікою,

Щоб встигнути за мрією.

Іменини Світлани поздоровлення / фото bonnycards.ru

Дорогоцінна моя Світлана! У день твоїх іменин дозволь побажати тобі бути мудрою, коли це необхідно, і безтурботною, коли це можливо! Щоб неприємності, без яких життя неможливе, завжди були б маленькими, а щасливі моменти, без яких немислимо жити, траплялися б якомога частіше і тривали б якомога довше!

***

Світлано! Не втомлююся дивуватися твоїй красі і чарівності! Ти можеш бути і розважливою, і безтурботною! Можеш бути і суворою, і веселою! У твоїх умілих руках справа завжди сперечається, і будь-яке завдання тобі по плечу! У день твоїх іменин бажаю тобі залишатися такою ж, як раніше! Нехай твої достоїнства тільки примножуються!

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Автор: Катерина Пулатова