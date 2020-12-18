У день на Миколая дівчата ворожили на женихів.

День святого Миколая 19 грудня - це довгоочікуване свято для всіх людей. Діти в цей день чекають подарунків від доброго старого, а дорослі проводять ворожіння і чекають виконання своїх бажань.

Звичаї на день Миколая

Читайте такожДень святого Миколая 2020: традиції, молитви та акафіст Миколі ЧудотворцюЗгідно з народним повір'ям, вночі 19 грудня Микола спускається на землю з небес і допомагає біднякам і знедоленим. Цей святий вважається захисником дітей, мандрівників і моряків. Йому моляться про благополучне повернення з дороги і про дитяче здоров'я. У народі його ще називають зимовим Миколою, Миколою Угодником і вважають покровителем шлюбів.

З давніх часів Миколу заведено зустрічати шумно, з великими гуляннями. Вважалося, що в цей день не можна лаятися і лихословити. Потрібно обов'язково пробачити всі образи і помиритися з кривдниками: "На Нікольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".

Оскільки день Миколая припадає на період Різдвяного посту, в цей день було заведено готувати пісні пироги з грибами і капустою, а з напоїв пили пиво. Це відображено в прислів'ї: "Нікольщина красна пивом та пирогами".

День Миколая вважався остаточним завершенням осені. В цей час починалися перші серйозні морози - їх називали нікольськими. "Підійшов би Нікола, а вже зима на санках приїде за ним", - говорили в народі.

Ворожіння на Миколая

У день Миколая дівчата проводили ворожіння і різні обряди. Вони починали готувати вбрання до майбутніх святок і здійснювали молитви про щасливе заміжжя. Подружки збиралися в ніч з 18 на 19 грудня і ворожили на женихів.

Ворожіння на обручці

Читайте такожЩо подарувати дитині на День святого Миколая: найкращі ідеї дарунків хлопчикам і дівчаткамУ заміжньої жінки брали обручку. Над склянкою з водою кільце підвішували на власному волосі. Якщо кільце при розгойдуванні вдарилося об стінку склянки - заміжжя в новому році не буде. Якщо кільце буде обертатися дуже повільно - у дівчини буде два шлюби.

Ворожіння на сон

Вважається, що в ніч перед з 18 на 19 грудня сняться віщі сни, або сни з певним значенням. Перед сном загадайте заповітне бажання і думайте про нього до засипання. Відразу після пробудження обов'язково запам'ятайте свій сон і витлумачте його самостійно, без сонників.

Ворожіння на гілці

Зірвіть гілку вишні і поставте її в вазу з водою. Якщо гілка зацвіте до Великодня - в цьому році відбудеться заміжжя.

Ворожіння на ім'я судженого

Візьміть аркуш паперу і наріжте його на тонкі смужки. На кожному з них напишіть чоловічі імена, які прийшли на розум. Закрутіть смужки в грудки і перемішайте під подушкою. Вранці витягніть один з листочків навмання - на ньому буде ім'я майбутнього чоловіка.

Ворожіння на свічках

Сорок свічок встановлюють в миску з сіллю і підпалюють перед іконою з Миколою Угодником. Прочитайте молитву "Отче Наш" і попросіть заступництва у святого. Після напишіть листа, в якому потрібно покаятися за скоєні гріхи і неправедні вчинки. Потім підпалюєте лист і в цей час думаєте про своє бажання. Свічки повинні повністю догоріти, а їх залишки потрібно залишити в церкві, коли будете там ставити свічку святому. Вважається, що загадане у свічок бажання обов'язково збудеться.

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова