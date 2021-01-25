Найліпші віршовані та прозові побажання для всіх Тетян з нагоди їхніх іменин.

Сьогодні, 25 січня, свій День ангела відзначають усі представниці прекрасної статі на ім’я Тетяна. Церква цього дня вшановує мученицю Тетяну.

Читайте такожДень Тетяни 2021: дата, історія свята та як прийнято відзначатиІснує дві версії походження імені Тетяна. Так, за однією із них, ім'я Тетяна у перекладі з давньогрецької мови означає "упорядниця", "засновниця", а утворене воно від грецького "татто", що означає "ставлю, засновую, утверджую".

За іншою версією, у імені Тетяна латинське коріння. Воно є жіночою формою чоловічого імені Татіан, що виникло від імені царя Тита Татія. Тому ім'я Тетяна перекладають як "пані з роду Татія".

Вважається, що ім'я Тетяна – емоційне і тверде. УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах та прозі з Днем ангела Тетяни, а також яскраві листівки та картинки.

З Днем Тетяни – вірші та листівки

***

З Днем ангела, Тетянко,

Ти – неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки

А вуха – від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

У Тетянин день хочу побажати

Душею любити, усмішкою сяяти,

День ангела – такий він світлий, чистий,

Нехай оточують люди безкорисливі!

Нехай здійснюються всі мрії,

І в житті буде багато доброти!

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я в цю днину!

Хочу щастя побажати

І здоров’я всій родині.

Радості, грошей, кохання,

Благих днів та світлих дум,

Хай здійсняться всі бажання

І обходить тебе сум!

***

В день Тетяни привітання

Я тобі, красуне, шлю.

Хай Свята оберігає

Долю і любов твою.

Хай шепоче тобі ніжно

Мудрі по життю поради,

Боронить нехай від горя,

Від образи та від зради.

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блистіли як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяна, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див -

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Мою Тетяну білосніжку

Цілую нині ніжно в щічку

Нехай здійсняться всі бажання

Мої найкращі привітання!

***

В день Тетяни я вітаю,

Моя люба, мила Тане,

Хай свята дарує сили,

Мудрість, радість та кохання!

***

З днем Тетяни я вітаю,

Таня моя мила.

Хай свята тобі дарує

Білосніжні крила.

Хай веде тебе за руку

Шляхом заповітних мрій.

Знай, вона завжди поможе –

Ти лише уперто дій!

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

Щоби могла дозволити собі розкішні речі,

Щоб у вухах дзвеніло від реготу малечі.

Привітання з Днем Тетяни у прозі та картинках

***

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

***

З Днем Тетяни. Бажаю мудрості і сил, здоров'я і краси, удачі та успіху, розуміння і підтримки близьких, мужності й любові серця, натхнення і радості душі, різноманітності і чарів життя.

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Танюшо, вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде таким же красивим і мелодійним, як твоє прекрасне ім'я! Нехай ангел-охоронець завжди буде за спиною і допомагає в будь-яких труднощах. Бажаю більше світла, тепла, щирих посмішок і щасливих митей!

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З Днем Тетяни вітаю та бажаю завжди бути відкритою, веселою, чудовою людиною, яка усе на світі може, яка ніколи не сумує та не покладає рук. Нехай усю дорогу по життю тобі щастить, нехай і серце, і душа завжди будуть наповнені радості, любові, гармонії та красоти.

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Автор: Аліна Вишневська