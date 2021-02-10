Красиві й щирі рядки, а також яскраві картинки молодятам у день їхнього одруження.

День весіння – важливий і хвилюючий момент у житті закоханої пари. Беручи шлюб, кожна молода сім'я сподівається прожити разом довго й щасливо.

Читайте такожПривітання з річницею весілля - красиві вірші, листівки та щирі словаВзаємне кохання і повага, затишний дім, продовження роду – такими є цінності сімейного життя. Саме ці постулати щасливого шлюбу лягають в основу тостів і побажань, які адресуються новоспеченому подружжю в день урочистого весільного застілля.

Привітання для молодят є невід’ємною частиною дня їхнього одруження. УНІАН зібрав щирі, душевні й натхненні привітання для закоханої пари з Днем весілля у віршах та прозі, а також у яскравих картинках та листівках.

Привітання з днем весілля у віршах

***

В день весілля побажати

Хочу ніжності я вам,

Щоб кохання не згасало,

Свій будуйте власний храм.

Про романтику бажаю

В буднях лиш не забувати,

Один одного частіше

Пристрастю вам дивувати.

***

Дорогі наречені!

Вас зі шлюбом щиро вітаю

І бажаю життя без розлуки,

В горі й щасті, у гуморі й гніві,

Щоб завжди ви тримались за руки.

Буде щастя нехай безкінечним,

На очах хай бринять лише сльози радості,

Щоб закоханість вашу і вірність

Зберегли до глибокої старості.

***

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо вас!

Ми хочемо вам усіх благ побажати,

Щоб ви були дружні, успішні й багаті!

Іще неодмінно щасливі, здорові,

Щоб жили завжди у ладу і коханні!

Хай разом всі справи даються вам легко,

Та гарні сюрпризи приносить лелека!

***

Дві обручки золоті –

То є символ згоди

Й щастя у вашому житті.

З такої нагоди.

Вас вітають друзі всі

І уся родина,

Завжди в злагоді живіть,

Майте дочку й сина.

У добробуті живіть,

Добра наживайте,

Один одного кохайте,

Тільки щастя знайте!

***

З Днем одруження вітаю!

Бажаю вам кохання,

Але не такого, як сонце,

Бо воно заходить;

Не такого, як вітер,

Бо він гуляє;

А такого, як небо,

Бо воно безкрайнє.

***

Хай радість вам життя дарує,

Щоб посміхались ви весь час,

Любов і злагода панує,

Й достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на вас із неба падав

Лише щасливий зорепад!

***

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас зі створенням сім'ї

Щиро ми вітаєм.

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси і вам з води

Лиш найкращого бажаєм!

***

Весілля – урочисте свято,

Щасти вам, милі молодята,

Ви разом стали на рушник,

Нехай же буде Божа воля,

Щоби щаслива ваша доля.

Була із вами з року в рік.

Привітання з Днем весілля у прозі

***

Новоспечені молодята! Бажаю вам поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати й цінувати, спільно будувати своє щастя і добробут. Міцної вам любові, великого достатку та, звісно, діточок як зірочок!

***

Чарівні наречені, вітаю із днем одруження! Щасливих вам світанків і романтичних вечорів, радісних днів і пристрасних ночей, вірного кохання й добрих благ, вічного розуміння і міцного здоров'я. Хай усі ваші спільні мрії здійснюються!

***

Милі молодята! Вітаємо вас з днем весілля та бажаємо величезної дружби у стосунках, адже тільки дружба і розуміння роблять кохання ще міцнішим. Нехай ваше весілля стане першим кроком у світле велике майбутнє, де ваша сім’я стане справжнім зразком для наслідування.

***

Молодятам побажаю прожити все життя, не знаючи бід і горя, міцно кохати один одного й завжди підтримувати, радіти життю і разом прагнути до досягнення цілей. Нехай сімейне вогнище горить довго і яскраво, і ніякі вітри і холоднечі не дадуть йому згаснути. Будьте найщасливішою парою, гірко!

***

Нехай ваш шлюбний корабель пливе без вітрів і штормів. Нехай тільки ясна погода і попутний вітерець супроводжує вас на спільному життєвому шляху. Бережіть і шануйте один одного, адже сьогодні ви стали цілим! Вітаємо!

***

Милі й щасливі наречені, вітаю з Днем весілля. Дорогі молодята від душі вас вітаю і хочу вам побажати жити разом більш ніж століття в щасті і коханні, бути одне для одного незамінними людьми і запалювати у душі вогні.

Короткі привітання з днем весілля

***

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

І ми бажаєм вам з роками

Гарненьких й милих діточок.

***

Усміхайтесь і кохайте,

Щастя вам! Кохання!

Пліч-о-пліч впевнено ідіть

І здійснюйте свої бажання!

***

Збережіть кохання зілля

Аж до срібного весілля

І здоров'я вам міцного

До весілля золотого!

***

Нехай ваше кохання трояндою квітне,

Життєвий шлях встеляє успіх-зорепад,

Хай доля щастя і добро дарує,

В родині завжди буде мир і лад!

***

Достаток, щастя і кохання

Хай будуть поруч повсякчас;

Нарешті справдилось бажання,

Яке повік з’єднало вас.

З днем весілля – найкращі листівки і картинки

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Автор: УНІАН