День весіння – важливий і хвилюючий момент у житті закоханої пари. Беручи шлюб, кожна молода сім'я сподівається прожити разом довго й щасливо.
Читайте такожПривітання з річницею весілля - красиві вірші, листівки та щирі словаВзаємне кохання і повага, затишний дім, продовження роду – такими є цінності сімейного життя. Саме ці постулати щасливого шлюбу лягають в основу тостів і побажань, які адресуються новоспеченому подружжю в день урочистого весільного застілля.
Привітання для молодят є невід’ємною частиною дня їхнього одруження. УНІАН зібрав щирі, душевні й натхненні привітання для закоханої пари з Днем весілля у віршах та прозі, а також у яскравих картинках та листівках.
Привітання з днем весілля у віршах
***
В день весілля побажати
Хочу ніжності я вам,
Щоб кохання не згасало,
Свій будуйте власний храм.
Про романтику бажаю
В буднях лиш не забувати,
Один одного частіше
Пристрастю вам дивувати.
***
Дорогі наречені!
Вас зі шлюбом щиро вітаю
І бажаю життя без розлуки,
В горі й щасті, у гуморі й гніві,
Щоб завжди ви тримались за руки.
Буде щастя нехай безкінечним,
На очах хай бринять лише сльози радості,
Щоб закоханість вашу і вірність
Зберегли до глибокої старості.
***
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо вас!
Ми хочемо вам усіх благ побажати,
Щоб ви були дружні, успішні й багаті!
Іще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і коханні!
Хай разом всі справи даються вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!
***
Дві обручки золоті –
То є символ згоди
Й щастя у вашому житті.
З такої нагоди.
Вас вітають друзі всі
І уся родина,
Завжди в злагоді живіть,
Майте дочку й сина.
У добробуті живіть,
Добра наживайте,
Один одного кохайте,
Тільки щастя знайте!
***
З Днем одруження вітаю!
Бажаю вам кохання,
Але не такого, як сонце,
Бо воно заходить;
Не такого, як вітер,
Бо він гуляє;
А такого, як небо,
Бо воно безкрайнє.
***
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз.
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!
***
День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас зі створенням сім'ї
Щиро ми вітаєм.
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси і вам з води
Лиш найкращого бажаєм!
***
Весілля – урочисте свято,
Щасти вам, милі молодята,
Ви разом стали на рушник,
Нехай же буде Божа воля,
Щоби щаслива ваша доля.
Була із вами з року в рік.
Привітання з Днем весілля у прозі
***
Новоспечені молодята! Бажаю вам поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати й цінувати, спільно будувати своє щастя і добробут. Міцної вам любові, великого достатку та, звісно, діточок як зірочок!
***
Чарівні наречені, вітаю із днем одруження! Щасливих вам світанків і романтичних вечорів, радісних днів і пристрасних ночей, вірного кохання й добрих благ, вічного розуміння і міцного здоров'я. Хай усі ваші спільні мрії здійснюються!
***
Милі молодята! Вітаємо вас з днем весілля та бажаємо величезної дружби у стосунках, адже тільки дружба і розуміння роблять кохання ще міцнішим. Нехай ваше весілля стане першим кроком у світле велике майбутнє, де ваша сім’я стане справжнім зразком для наслідування.
***
Молодятам побажаю прожити все життя, не знаючи бід і горя, міцно кохати один одного й завжди підтримувати, радіти життю і разом прагнути до досягнення цілей. Нехай сімейне вогнище горить довго і яскраво, і ніякі вітри і холоднечі не дадуть йому згаснути. Будьте найщасливішою парою, гірко!
***
Нехай ваш шлюбний корабель пливе без вітрів і штормів. Нехай тільки ясна погода і попутний вітерець супроводжує вас на спільному життєвому шляху. Бережіть і шануйте один одного, адже сьогодні ви стали цілим! Вітаємо!
***
Милі й щасливі наречені, вітаю з Днем весілля. Дорогі молодята від душі вас вітаю і хочу вам побажати жити разом більш ніж століття в щасті і коханні, бути одне для одного незамінними людьми і запалювати у душі вогні.
Короткі привітання з днем весілля
***
В одне злилися ви серцями
І стали вдвох на рушничок;
І ми бажаєм вам з роками
Гарненьких й милих діточок.
***
Усміхайтесь і кохайте,
Щастя вам! Кохання!
Пліч-о-пліч впевнено ідіть
І здійснюйте свої бажання!
***
Збережіть кохання зілля
Аж до срібного весілля
І здоров'я вам міцного
До весілля золотого!
***
Нехай ваше кохання трояндою квітне,
Життєвий шлях встеляє успіх-зорепад,
Хай доля щастя і добро дарує,
В родині завжди буде мир і лад!
***
Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас;
Нарешті справдилось бажання,
Яке повік з’єднало вас.
З днем весілля – найкращі листівки і картинки
Вас також може зацікавити:
- Коли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в Україні
- Свята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рік
- Подарунки чоловікові на День Валентина: як обрати презент – найліпші ідеї
- Що подарувати дружині на День Валентина: ідеї романтичних сюрпризів для коханої людини
- Що подарувати на День закоханих другій половинці: ідеї милих та оригінальних сюрпризів
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram