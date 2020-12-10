Святкування відомого єврейського свята тривають упродовж восьми днів.

Сьогодні, 10 грудня, розпочинається святкування Хануки. Це іудейське свято відзначають вісім днів, починаючи з сьогоднішнього вечора й закінчуючи ввечері 18 грудня.

Що являє собою Ханука

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочиватимуть українці цього місяцяУ Хануку євреї згадують про те, як був очищений Єрусалимський храм після вигнання з Храмової гори греко-сірійських військ. Для очищення храму потрібна була ритуальна олія, котрої в храмі залишилося всього на один день. Однак цієї олії вистачило на вісім днів горіння ханукії (або менори Хануки), яку запалюють упродовж усього святкування Хануки.

Про цю подію згадують як про диво Хануки, і тому свято відзначають вісім днів. Хануку ще називають "Святом вогнів", "Святом світла" та "Святом восьми свічок".

З Ханукою – привітання у віршах, прозі й картинках

***

З Днем Хануки прийміть вітання!

Запаліть вісім святкових свічок,

Накрийте стіл, зараз настав час

Впустити в свій будинок тепло святих вогнів!

Нехай світла менора розгориться,

І освячення проникне в серці до вас.

Ваша душа від свята пом'якшиться.

Радійте сьогодні дрібницям!

***

Вас з Ханукою я вітаю,

Бажаю щастя і добра,

Вогонь свічок нехай зігріє,

Запалить іскорку тепла.

Бажаю миру в вашім домі,

Здоров'я, щастя і добра,

Хай серце повнитися любов'ю

І в свято пісню заспіва!

***

Бажаю в серці радісного стуку

Багато світла, сонця і тепла!

Бажаю від душі, щоби Ханука

Тобі велике щастя принесла!

***

З Ханукою вас вітаю

І бажаю бід не знати,

Хай свічки, як символ щастя,

Будуть вісім днів палать.

Хай лише добро прибуде,

Віра сили вам дає,

Хай здійсняться всі бажання,

Свято гарне настає!

***

Свято Хануки приходить,

Свічки в домі запали,

Зло, образи, невдачі

Ти з серця відпусти.

Тіні вже немає місця,

Бо горить благий вогонь,

Хай завжди з тобою будуть

Світ, достаток і любов.

***

Вітаю зі світлим і радісним святом Хануки. Побажати хочу добра і щастя, любові і чудес, доброти душі і щирих сподівань. Нехай у домі завжди буде святкова атмосфера, взаєморозуміння, достаток, веселощі, повага і благополуччя.

***

Бажаю вам веселої і доброї Хануки! Нехай свічки запалають, і зникне морок смутку, нехай наповниться життя істинним щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про неприємності і з надією прямуючи вперед – до світла добра і удачі.

***

Веселої Хануки. Бажаю жити радісно і сміятися від душі, як дитина, бажаю горіти вогнем любові і наснаги, як яскрава свічка. Нехай в твоєму житті відбуваються справжні дива, нехай твоє серце завжди наказує тобі бути доброю і щасливою людиною.

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Автор: Аліна Вишневська