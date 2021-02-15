У народі вірять, що на Стрітення зима зустрічається з весною.

Щороку 15 лютого християнський світ відзначає велике свято – Стрітення Господнє. У православ’ї воно належить до числа 12-ти найважливіших після Великодня свят.

Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняСьогодні християни згадують значну подію, описану в Євангелії від Луки. Йдеться про зустріч, адже саме таке значення має слово "стрітення" у перекладі з церковнослов’янської. Відбулася ця подія на 40-й день після народження Ісуса Христа. Тоді праведний Симеон після 300-річного чекання нарешті побачив Богонемовля й переконався у правильності пророцтва. А в особі старця Симеона відбулася зустріч усього людства з Богом.

У народі також вірять, що цього дня зима зустрічається з весною. УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, а також у листівках та картинках.

Привітання зі Стрітенням Господнім у віршах і прозі

***

Стрітення Господнє – урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні душею так багаті!

Бажаю вам чудесної душевної чистоти,

Нехай волею небесною здійсняться мрії!

***

Сьогодні православний весь народ,

У храм свічки освячувати йде,

Сьогодні Стрітення - прекрасний день,

І хоч зима ще свою кидає тінь,

Але знаємо ми, вже недовго їй залишилося,

Адже весна на горизонті з'явилася,

І знаємо, вона скоро вже прийде,

Тепло і радість нам, звичайно, принесе!

***

У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Вітаю з величним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима – з весною, хочу побажати вам віри: у майбутнє, в любов, у торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде кращим, ніж сьогодні!

***

У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові та яскравого світла надії в життя, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і невичерпних сил. Хай Бог завжди охороняє вас від бід!

***

Вітаю зі Стрітенням Господнім,

З цим важливим і святковим днем!

Смуток, печаль ми подалі проженемо,

Адже сьогодні ми в церкву йдемо.

У храм тихенько зайдемо, трохи хвилюючись,

Постоїмо перед ликом святим.

І, за правилами жити зобов’язуючись,

Благодать ми подаруємо рідним!

***

Хай Господнє Стрітення

Подарує лише добрі вісті!

Бажаю всіх благ і везіння,

Здоров’я, вагонів так, двісті,

Любові тобі ціле море

І віри, звичайно ж, в Бога!

Нехай відведе він від горя,

Давши вірну на щастя дорогу!

***

Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

Нехай вас береже завжди Господь

Від чорних днів непогожих.

І скидає небосхил

На землю громом щастя.

***

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

***

У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім'я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров'я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!

Зі Стрітенням Господнім – картинки і листівки

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Автор: УНІАН