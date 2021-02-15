Щороку 15 лютого християнський світ відзначає велике свято – Стрітення Господнє. У православ’ї воно належить до числа 12-ти найважливіших після Великодня свят.
Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняСьогодні християни згадують значну подію, описану в Євангелії від Луки. Йдеться про зустріч, адже саме таке значення має слово "стрітення" у перекладі з церковнослов’янської. Відбулася ця подія на 40-й день після народження Ісуса Христа. Тоді праведний Симеон після 300-річного чекання нарешті побачив Богонемовля й переконався у правильності пророцтва. А в особі старця Симеона відбулася зустріч усього людства з Богом.
У народі також вірять, що цього дня зима зустрічається з весною. УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, а також у листівках та картинках.
Привітання зі Стрітенням Господнім у віршах і прозі
***
Стрітення Господнє – урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні душею так багаті!
Бажаю вам чудесної душевної чистоти,
Нехай волею небесною здійсняться мрії!
***
Сьогодні православний весь народ,
У храм свічки освячувати йде,
Сьогодні Стрітення - прекрасний день,
І хоч зима ще свою кидає тінь,
Але знаємо ми, вже недовго їй залишилося,
Адже весна на горизонті з'явилася,
І знаємо, вона скоро вже прийде,
Тепло і радість нам, звичайно, принесе!
***
У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
Вітаю з величним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима – з весною, хочу побажати вам віри: у майбутнє, в любов, у торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде кращим, ніж сьогодні!
***
У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові та яскравого світла надії в життя, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і невичерпних сил. Хай Бог завжди охороняє вас від бід!
***
Вітаю зі Стрітенням Господнім,
З цим важливим і святковим днем!
Смуток, печаль ми подалі проженемо,
Адже сьогодні ми в церкву йдемо.
У храм тихенько зайдемо, трохи хвилюючись,
Постоїмо перед ликом святим.
І, за правилами жити зобов’язуючись,
Благодать ми подаруємо рідним!
***
Хай Господнє Стрітення
Подарує лише добрі вісті!
Бажаю всіх благ і везіння,
Здоров’я, вагонів так, двісті,
Любові тобі ціле море
І віри, звичайно ж, в Бога!
Нехай відведе він від горя,
Давши вірну на щастя дорогу!
***
Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
Нехай вас береже завжди Господь
Від чорних днів непогожих.
І скидає небосхил
На землю громом щастя.
***
Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!
***
У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім'я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров'я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!
Зі Стрітенням Господнім – картинки і листівки
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