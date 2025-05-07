Прем'єра відбудеться 11 липня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав перший трейлер третього сезону науково-фантастичного серіалу "Фундація" (Foundation), заснованого на однойменному циклі романів американського письменника-фантаста Айзека Азімова.

Одночасно стало відомо, що прем'єра нового сезон шоу відбудеться 11 липня 2025 року. Як і попередні сезони, третіц налічуватиме десять епізодів.

Нагадаємо, події цього серіалу розгортаються в Галактичній імперії, яка охоплює весь Чумацький шлях. Вчений Гері Селдон пророкує загибель цієї держави і створює організацію "Фундація", яка повинна буде після цієї катастрофи відтворити цивілізацію. Це дуже обурює імператора Галактики.

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"3 сезон продовжує епічну хроніку групи вигнанців у їхній монументальній подорожі, щоб врятувати людство та відбудувати цивілізацію посеред падіння Галактичної Імперії. Дія відбувається через 152 роки після подій 2 сезону. "Фундація" стає все більш відомою, виходячи далеко за межі своїх скромних початків, тоді як Імперія Клеонської династії скорочується. Оскільки обидві ці галактичні держави укладають непростий союз, загроза для всієї галактики з'являється в особі грізного воєначальника, відомого як "Мул", чия мета – правити всесвітом за допомогою фізичної та військової сили, а також контролю над розумом. Можна лише здогадуватися, хто переможе, хто програє, хто виживе, а хто помре, коли Гарі Селдон, Гаал Дорнік, Клеони та Демерзель грають у потенційно смертельну гру в міжгалактичні шахи", – так описують новий сезон творці шоу.

Серед інших у новому сезоні до своїх ролей повернулися Джаред Харріс ("Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Шерлок Холмс: Гра тіней", серіали "Божевільні", "Корона", "Чорнобиль"), Лі Пейс (трилогія "Хоббіт", "Вартові Галактики", "Сутінки. Сага: Світанок – Частина 2") та Лу Ллобелл ("Покоління Вояджер").

Серед нових імен у касті – Пілу Асбек (серіал "Гра престолів"), Коді Ферн (серіали "Американська історія жаху: Апокаліпсис", "Картковий будинок") та Томас Лемаркус ("Люди Ікс: Апокаліпсис", "Той, хто біжить по лезу 2049").

Нагадаємо, перший сезон "Фундації" вийшов восени 2021 року, в другий – влітку 2023 року.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 86% схвалення від критиків і 70% від глядачів. Тим часом на Metacritic кінооглядачі оцінили його у 64 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому схвальні відгуки"), а широка аудиторія – у 5,3 з 10 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

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