В український прокат фільм вийде 4 грудня 2025 року.

Кінокомпанія Blumhouse показала повний трейлер фільму жахів "П'ять ночей у Фредді 2" (Five Nights at Freddy's 2), що стане сиквелом хітового фільму 2023 року, заснованого на однойменній серії відеоігор.

За сюжетом стрічки, добре відомі глядачам охоронець торгового центру Майк Шмідт, його донька Еббі та поліцейська Ванесса Монро намагаються жити нормальним життям після подій попереднього фільму. Але невдовзі вони знову вимушені зіштовхнутися зі смертоносними аніматроніками – гігантськими механічними ляльками, в тіла яких заховані душі вбитих дітей. І цього разу у героїв та всіх інших навколо них буде ще менше шансів вижити.

До головних ролей у сиквелі повернулися Джош Гатчерсон (франшиза "Голодні ігри"), Елізабет Лейл (серіал "Ти") та Пайпер Рубіо (серіал "Нестабільний").

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Крім того, образ головного антагоніста знову втілив Меттью Ліллард ("Крик", "Це все вона", "Скубі-Ду").

Режисеркою фільму виступила Емму Таммі, яка також зняла першу частину, а співсценаристом знову став сам творець серії відеоігор "П'ять ночей у Фредді" Скотт Коутон.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в український прокат сиквел "П'ять ночей у Фредді" вийде 4 грудня 2025 року.

П'ять ночей у Фредді – суперечлива реакція на перший фільм франшизи

Нагадаємо, перший фільм серії "П'ять ночей у Фредді" вийшов на екрани в жовтні 2023 році і отримав вкрай суперечливі відгуки – критики його рознесли, назвавши нестрашним, перевантаженим і орієнтованим лише на фанатів гри, а от публіка його оцінила.

Наразі оцінка першого фільму на IMDb становить 5,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 32% схвалення від критиків, але аж 86% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 33 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому негативні відгуки"), а широка аудиторія – в 7,8 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

Крім того, фільм мав шалений касовий успіх – він зібрав в прокаті майже 300 мільйонів доларів при бюджеті 20 мільойонів. Таким чином він став найкасовішим фільмів жахів 2023 року.

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