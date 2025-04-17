В український прокат фільм вийде 4 грудня 2025 року.

Найвідоміша горор-кінокомпанія світу Blumhouse показала перший тизер фільму жахів "П'ять ночей у Фредді 2" (Five Nights at Freddy's 2), що стане сиквелом хітового фільму 2023 року, заснованого на однойменній серії відеоігор.

У продовженні найкасовішого горору 2023 року вже добре відомі глядачам охоронець торгового центру Майк Шмідт, його донька Еббі та поліцейська Ванесса Монро знову зіштовхнуться зі смертоносними аніматроніками – гігантськими механічними ляльками, в тіла яких заховані душі вбитих дітей. Втім, цього разу вони ще більш небезпечні, а тому в героїв та всіх інших навколо них буде ще менше шансів вижити.

Як і в попередньому фільмі, головні ролі у "П'ять ночей у Фредді 2" виконали Джош Гатчерсон (франшиза "Голодні ігри"), Елізабет Лейл (серіал "Ти") та Пайпер Рубіо (серіал "Нестабільний").

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Крім того, образ головного антагоніста знову втілив Меттью Ліллард ("Крик", "Це все вона", "Скубі-Ду").

Режисеркою фільму стала Емму Таммі, яка зняла першу частину, а до цього працювала над окремими епізодами хорор-антології "У темряві" та зняла фільм жахів "Вітер".

Співсценаристом знову виступив розробник відеоігор Скотт Коутон, який власне і створив серію ігор "П'ять ночей у Фредді" у 2014 році. Він же спродюсував стрічку разом із засновником кінокомпанії Blumhouse Джейсоном Блумом.

Як повідомила пресслужба компанії B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 4 грудня 2025 року.

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