Це перша пісня Адель з 2015 року, коли вийшов її третій альбом під назвою "25".

Британська співачка Адель опублікувала на своїй сторінці в Instagram тизер першої за останні шість років пісні Easy On Me.

Трек на стрімінгових сервісах з'явиться 15 жовтня. "Easy On Me - 15 жовтня", - анонсувала свою нову роботу артистка.

Читайте такожУ родині Адель сталося гореАдель представила чорно-білий уривок кліпу, в якому вона їде дорогою на авто. З машини в цей час вилітають нотні листи.

Крім того, за інформацією ЗМІ, новий альбом виконавиці вийде під назвою "30". Саме в 30 років у Адель був переломний період - вона розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конецкі.

Коли вийшов останній альбом Адель

Адель Лорі Блу Едкінс - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреат 15 премій "Греммі" (з 18 номінацій) і перший музикант, який зумів виграти у номінаціях "Альбом року" (21 і 25), "Запис року" і "Пісня року" двічі. Пісня Skyfall в її виконанні отримала премії "Оскар" і "Золотий глобус".

Останній альбом Адель під назвою "25" вийшов у 2015-му. Реліз очолила композиція Hello, що отримала три "Греммі". Ця платівка була визнана "Альбомом року" і "Найкращим поп-альбомом з вокалом".

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Автор: Ольга Робейко