Головні ролі у фільмі виконали Метт Деймон та сам Бен Аффлек.

Кіностудія MGM опубліковала перший трейлер біографічного фільму Air (також відомий як Air Jordan), режисером якого виступив Бен Аффлек.

В основу сюжету фільму лягла реальна історія про те, як продавець кросівок з фірми Nike Сонні Ваккаро та співзасновник компанії Nike Філ Найт у середині 80-х років минулого століття намагалися підписати контракт із багатообіцяючим баскетболістом Майклом Джорданом, що здавалося неможливим на той час. У підсумку це стало найзначнішим співробітництвом між спортивним брендом і спортсменом і започаткувало глобальну індустрію кросівок з багатомільярдним оборотом.

Головні ролі у фільмі виконали багаторічні друзі та творчі партнери Метт Деймон та Бен Аффлек, які до цього разом вже грали у фільмах "Розумник Вілл Гантінг" (також вони отримали "Оскар" за сценарій до нього), "Догма", "Остання дуель" та багатьох інших.

Крім того, у фільмі зіграли Джейсон Бейтман ("Озарк", "Нестерпні боси", "Піймай шахрайку, якщо зможеш"), Віола Девіс ("Прислуга", "Вдови", "Загін самогубців", "Королева-воїн"), Кріс Такер ("П'ятий елемент", "Година пік"), Кріс Мессіна ("Арго", "Аферистка"), Марлон Веянс ("Дуже страшне кіно", "Реквієм за мрією") та інші.

Фільм Air стане п'ятою повнометражною ігровою роботою Бена Аффлека після "Бувай, дитинко, бувай", "Місто", "Арго" (за нього він отримав свій другий "Оскар") та "Закон ночі".

Прем'єра фільму запланована на 5 квітня 2023 року в кінотеатрах США та онлайн на Amazon Prime Video.

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