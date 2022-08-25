Будь-які подробиці про майбутній сезон "Академії Амбрелла" на даний момент не розкриваються.

Netfix продовжив популярний супергеройський серіал "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy) на 4 сезон.

Про це повідомляється на сторінці серіалу в Twitter.

Одночасно стало відомо, що цей сезон стане для шоу останнім.

Будь-які інші подробиці про майбутній сезон "Академії Амбрелла" на даний момент не розкриваються.

Зазначимо, перший сезон серіалу "Академія Амбрелла", знятого на основі коміксів авторства вокаліста групи My Chemical Romance Джерарда Уея, вийшов на Netflix 15 лютого 2019 року. На тлі небувалої популярності серіалу, незабаром його продовжили на другий сезон, прем'єра якого відбулася 31 липня 2020 року. Третій сезон шоу вийшов 22 червня 2022 року.

У центрі сюжету – семеро молодих людей з надздібностями, народжені в один день і усиновлені ексцентричним мільярдером сером Реджинальдом Харгрівзом. Він створює для них "Академію Амбрелла", де унікальні діти, яких називають за номерами, розвивають свої незвичайні таланти і перетворюються на команду супергероїв. Пізніше їхні шляхи розходяться, але після смерті свого "батька" вони знову збираються разом і вимушено об'єднуються, щоб запобігти кінцю світу.

Обережно, попереду спойлери!!!

За три сезони шоу герої тричі рятували світ, сварилися між собою, закохувалися і зустрічали нових соратників та ворогів. У третьому сезоні герої зійшлися з командою супергероїв-"горобців" – у фіналі другого сезону з'ясувалося, що в новій реальності Реджинальд Харгрівз усиновив інших дітей і замість "Академії Амбрелла" заснував "Академію Сперроу". У фіналі третього сезону герої втратили свої сили і розійшлися кожен своєю дорогою.

Головні ролі в серіалі виконують Елліот Пейдж (Ваня Харгрівз / Віктор Харгрівз / Номер сім / Біла скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгрівз / Номер один / Космобой), Девід Кастанеда (Дієго Харгрівз / Номер Два / Кракен), Еммі Рейвер-Лампман (Еллісон Харгрівз / Номер Три / Слух), Роберт Шіен (Клаус Харгрівз / Номер чотири / Сеанс), Джастін Х. Мін (Бен Харгрівз / Номер шість / Жах / Номер два) і Ейдан Галлахер (Номер п'ять).

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