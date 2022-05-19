Третій сезон популярного серіалу вийде 22 червня 2022 року на Netflix.

Netflix представив перший трейлер третього сезону популярного супергеройського серіалу "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy).

У роліку фанатів серіалу нарешті познайомили з командою супергероїв- "горобців" – у фіналі другого сезону з'ясувалося, що в новій реальності Реджинальд Харгрівз усиновив інших дітей і замість "Академії Амбрелла" заснував "Академію Сперроу" (sparrow з англ. – горобець). Саме з ними доведеться зіткнутися головним героям в новому сезоні.

Крім того, глядачі вперше побачать "акторський дебют" актора Еліота Пейджа виконуючого одну з головних ролей в серіалі. Нагадаємо, з моменту виходу другого сезону актриса Еллен Пейдж завершила трансгендерний перехід, остаточно ставши чоловіком. Творці серіалу врахували цей нюанс і вписали його в третій сезон серіалу.

Відзначимо, перший сезон серіалу "Академія Амбрелла", знятого на основі коміксів авторства вокаліста групи My Chemical Romance Джерарда Уейя, вийшов на Netflix 15 лютого 2019 року. На тлі небувалої популярності серіалу, незабаром продовжили на другий сезон, прем'єра якого відбулася 31 липня 2020 року.

У центрі сюжету – семеро молодих людей з надздібностями, народжені в один день і усиновлені ексцентричним мільярдером сером Реджинальд Харгрівзом. Він створює для них "Академію Амбрелла", де унікальні діти, яких називають за номерами, розвивають свої незвичайні таланти і перетворюються на команду супергероїв. Пізніше їхні шляхи розходяться, але після смерті свого "батька" вони знову збираються разом і вимушено об'єднуються, щоб запобігти кінцю світу.

Головні ролі в серіалі виконують Елліот Пейдж (Ваня Харгрівз / Віктор Харгрівз / Номер сім / Біла скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгрівз / Номер Один / Спейсбой), Девід Кастанеда (Дієго Харгрівз / Номер Два / Кракен), Еммі Рейвер-Лампман (Еллісон Харгрівз / Номер Три / Чутка), Роберт Шиен (Клаус Харгрівз / Номер чотири / Сеанс), Джастін Х. Мін (Бен Харгрівз / Номер шість / Жах / Номер два) і Ейдан Галлахер (Номер П'ять).

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